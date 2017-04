La investigación de la conexión Trump-Rusia invita a los actores clave a testificar a partir del 2 de mayo

Etiquetas

El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, encargado de investigar la supuesta relación ilegal entre el círculo interno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y oficiales rusos para manipular el discurrir de las últimas elecciones presidenciales, ha invitado al director del FBI, James Comey, y al director de la NSA, Michael Rogers, a dar testimonio en una sesión a puerta cerrada el próximo 2 de mayo.

Asimismo, el comité también invitará a testificar al ex director de la CIA John Brennan, el exdirector de Inteligencia Nacional James Clapper, y la ex fiscal general adjunta Sally Yates, a una audiencia pública que tendrá lugar en una fecha no determinada, después de la audiencia antes mencionada, según ha hecho saber el líder demócrata de la investigación, el representante Adam Schiff, a través de su cuenta de Twitter.

Todos ellos, con excepción del ex asesor de Seguridad Nacional de Trump Michael Flynn, son considerados actores clave a la hora de entender la presunta relación entre Trump y Rusia que, según denuncia la oposición, favoreció los intereses del entonces candidato republicano al facilitar ataques informáticos y diseminación de propaganda falsa contra su rival, la candidata demócrata Hillary Clinton.