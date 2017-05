El primer ministro de Malta convoca elecciones anticipadas

Etiquetas

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, ha anunciado este lunes la convocatoria de elecciones anticipadas que se celebrarán el próximo 3 de junio, nueve meses antes de la fecha prevista, en respuesta a las acusaciones de corrupción contra su esposa.

"Todo el mundo conoce los ataques que hemos sufrido en los últimos días yo y mi familia. No tengo nada que temer porque la verdad está de mi lado y estoy limpio", ha afirmado Muscat en relación con las acusaciones sobre los negocios turbios de su esposa lanzadas por un conocido bloguero.

"Sin embargo, mi deber es no limitarme a protegerme a mí, sino también salvaguardar a mi país y no voy a tolerar una situación que provoca pérdida de puestos de trabajo debido a la incertidumbre. No podemos permitir que la incertidumbre ralentice el ritmo del milagro económico de Malta", ha añadido durante un acto de su partido, el Partido Laborista, con motivo del 1º de Mayo.

Muscat ha solicitado ya a la presidente maltesa, Marie-Louise Coleiro Preca, la disolución del Parlamento con vistas a los nuevos comicios. Muscat fue elegido con una clara mayoría en 2013 y las encuestas publicadas este mismo domingo en dos periódicos señalan que los laboristas aventajan al Partido Nacionalista, en la oposición, por 4 puntos.