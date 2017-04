Acaba este lunes el plazo para la preinscripción de los militantes del PP que votarán a los compromisarios

Etiquetas

Este lunes concluye el plazo dispuesto para la preinscripción de los afiliados del PP de Sevilla interesados en votar el día 27 a los 877 compromisarios electos que, junto a los 219 compromisarios natos, participarán en nombre del conjunto del partido en el XIV congreso provincial del 21 de mayo, destinado a resolver entre la candidatura de Juan Bueno a revalidar la Presidencia del partido y la candidatura alternativa de la portavoz en la Diputación, Virginia Pérez.

El plazo de preinscripción se cerrará después de que hace pocos días, el comité organizador del XIV congreso del PP de Sevilla validase 2.449 de los 2.492 avales presentados por la candidatura de Juan Bueno y 1.662 de los 1.809 avales entregados por la candidatura de Virginia Pérez.

Así, y visto de otro modo, el comité organizador no validaba 43 de los 2.492 avales presentados por Bueno, ni 187 de los 1.809 avales entregados por la candidatura alternativa de Virginia Pérez.

Según había señalado a Europa Press Ricardo Sánchez, alcalde de Mairena del Alcor y presidente del comité, la no validación de avales "entra dentro de la normalidad en este tipo de procedimientos, porque se recogen importantes cantidades de avales en muy poco tiempo, en tiempo récord, y eso origina" incidencias como, en este caso, avales en los que no figura "el nombre del candidato" apoyado o avales "duplicados". No obstante, descartaba que las incidencias deriven de un "intento de tergiversar" las cifras de avales.

LOS AVALES

Al respecto, y respecto a la tipología de incidentes señalada por el presidente del comité, fuentes de la candidatura de Juan Bueno indicaban a Europa Press que los 43 avales no validados de este sector presentaban simplemente y exclusivamente la ausencia del nombre del candidato en la papeleta, es decir "no se especificaba el nombre de Juan Bueno" en el documento, con lo que la incidencia de los avales "duplicados" recaería en los avales invalidados de la candidatura de Virginia Pérez.

Desde la candidatura de Virginia Pérez, en paralelo, han defendido que tal duplicación de avales correspondería sencillamente a "errores a la hora de imprimir los avales enviados por correo electrónico", considerando "altamente sospechoso que haya avales presentados sin el nombre del candidato". "Se puede deducir un intento de adulterar el proceso, al hacer firmar avales sin expresar el nombre del candidato. Quizá no se tendría claro hasta última hora quién sería el candidato oficialista", señalaban a Europa Press fuentes del sector de Virginia Pérez.

De cara al mencionado cónclave, en cualquier caso, habrá una elección a doble vuelta, con una primera votación el 27 de abril, para que los afiliados previamente inscritos para ello escojan a los 877 compromisarios electos que representarán a las agrupaciones de la provincia en el congreso del 21 de mayo. Elegidos estos 877 compromisarios electos, el 21 de mayo estos 877 compromisarios y 219 compromisarios natos votarán para elegir quién ostenta la Presidencia, Bueno o Virginia Pérez.

Hasta este lunes, así, rige el plazo para la preinscripción de los afiliados interesados en votar el día 27 a los 877 compromisarios electos que, junto a los 219 compromisarios natos, participarán en la votación final del 21 de mayo.