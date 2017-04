Miguel Moreno y Juan Diego Requena se disputarán la presidencia provincial del PP

Etiquetas

El alcalde de Porcuera obtiene el 55,93% de los votos pero el regidor de Santisteban asegura haber logrado 500 de los 900 compromisarios

El alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, y el regidor de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, han sido proclamados este jueves candidatos oficiales a la presidencia provincial del PP de Jaén de cara al XII Congreso del partido que tendrá lugar el 21 de mayo. El primero se ha impuesto en número de votos, mientras que el segundo ha logrado más compromisarios.

El primer edil de Porcuna ha logrado el 55,93 por ciento de los votos (2.896 votos de los 5.177 emitidos), mientras que el regidor de Santisteban del Puerto ha obtenido el 43,87 por ciento (2.271 votos), según los datos anunciados por el presidente de la Comisión Organizadora del XII Congreso Provincial del PP de Jaén (COC), Javier Calvente.

Ninguno de los dos candidatos ha logrado más del 50 por ciento de los votos con una diferencia de más de 15 puntos al otro, por lo que la votación defenitiva para elegir al próximo presidente provincial del PP de Jaén tendrá lugar en el referido cónclave por parte de los 900 compromisarios.

No obstante, según ha indicado Requena, su candidatura se ha impuesto en número de compromisarios al haber logrado 500 de los compromisarios en liza. En este sentido, ha destacado que "no es ningún problema" para él que el próximo día 21 sean los compromisarios quienes decidan "puesto que nunca le he tenido miedo a las urnas".

De los 900 compromisarios, 180 son natos. El resto, 720, son los que se podrán escoger por la militancia en la segunda urna que se colocará el jueves en las diferentes sedes 'populares'. Para su distribución, además, se tendrá en cuenta la afiliación de cada estructura local (75 por ciento) y los últimos comicios autonómicos (el 25 por ciento).

REQUENA, VICTORIA EN LA CAPITAL

"En tan sólo tres semanas, hemos conseguido un apoyo enorme de los afiliados", ha subrayado el alcalde de Santisteban del Puerto, que ha puesto en valor la "incontestable" victoria lograda en la capital, "con un resultado apabullante y más de 30 puntos de diferencia" y ha destacado el "amplio respaldo recibido" de parte de Nuevas Generaciones", al obtener 22 de los 30 compromisarios de la organización juvenil.

Tras admitir que la participación ha sido más baja de lo esperado, Requena ha incidido en que estas votaciones suponen "un gran ejemplo" de que en el PP "sí hay democracia" y ha anunciado que seguirá trabajando como lo ha hecho hasta hoy, recorriéndose la provincia de un lado a otro para explicar su proyecto.

"'Garantía de futuro' se debe a nuestras siglas, las del Partido Popular, "única razón por la que hoy estamos aquí, para seguir haciendo grande este partido en la provincia de Jaén y, por qué no, rectificar aquellas cosas que no se hayan hecho del todo bien, pero siempre desde el respeto y la lealtad", ha finalizado.