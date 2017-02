Toledo niega haber recibido sobornos por parte de Odebrecht y reclama que se presenten pruebas

Etiquetas

El expresidente de Perú Alejandro Toledo ha negado este domingo haber recibido 20 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht, reclamando que se presenten pruebas que respalden las acusaciones.

"Que diga por favor cuándo, cómo, dónde y en qué banco me ha dado 20 millones a mí. No he recibido un centavo por la (entrega de la licitación de la) carretera Interoceánica", ha dicho.

En declaraciones desde París, Toledo ha recalcado que la Fiscalía le ha levantado el secreto bancario, agregando que el Congreso no ha encontrado pruebas en sus investigaciones sobre su persona.

Así, se ha mostrado "indignado" ante lo que ha descrito como "un linchamiento político" contra él por parte de sus "enemigos tradicionales", según ha informado la agencia estatal peruana de noticias, Andina.

Toledo ha criticado el registro de su vivienda en La Molina por parte de las autoridades, asegurando que en el mismo no se respetaron sus derechos fundamentales y denunciando que la operación se saldó con la incautación de material perteneciente a su esposa.

"Yo pensaba que primero se probaba el delito antes de violentar la inocencia de los peruanos ¿En qué estado de derecho estamos viviendo?", se ha preguntado.

Por último, y tras ser preguntado sobre si volverá a Perú para hacer frente a las acusaciones, ha dicho que retomará sus actividades académicas en la universidad estadounidense de Stanford.

Las palabras de Toledo han llegado horas después de que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, calificara de "vergüenza" y "traición al Perú" la situación del expresidente.

"Muy dolido por estas noticias del expresidente Toledo, es una traición al pueblo peruano y es una traición a sus colegas que se esforzaron tanto, realmente yo creo que es muy lamentable esto, él debe ponerse a derecho y regresar al Perú y contestar lo que le va a preguntar la Fiscalía", dijo Kuczynski.

Según versiones periodísticas, que citan información de la Fiscalía de Perú y Brasil, los pagos a Toledo empezaron en 2005, cuando se acercaba el final de su gobierno (2001-2006).

Toledo habría recibido este dinero para favorecer a Odebrecht en la licitación de la carretera Interoceánica. El dinero habría sido canalizado hacia las cuentas del empresario israelí Josef Maiman, amigo del expresidente, a través de sus empresas en paraísos fiscales.