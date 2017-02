(AMPLIACIÓN) IGLESIAS: "ME GUSTARÍA SER PRESIDENTE DEL GOBIERNO"

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este miércoles que quiere ser el candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, aun estando en el aire que vaya a seguir liderando el partido si ganan las tesis de Íñigo Errejón en 'Vistalegre II'. “Me gustaría que cuando se produzca el próximo congreso de Podemos yo sea presidente del Gobierno”, manifestó el líder de la formación morada en una entrevista en 'El País', donde subrayó que dejará la Secretaría General de Podemos “si la lista de Errejón tiene más consejeros que la mía”.Indicó que en ese caso Errejón “sería el líder”, aunque solamente sacara una persona más de su equipo para el Consejo Ciudadano de Podemos. Consideró además “muy improbable” que los ‘errejonistas’ ganen los documentos políticos y organizativos en la Asamblea Ciudadana de este fin de semana, e indicó que si fuera así “valoraría” su dimisión. “Un líder no puede estar en minoría”, agregó Iglesias, quien afirmó que tratar de liderar el proyecto sin sus ideas sería “aferrarse al sillón”. “Si gana la lista y los documentos de Errejón, yo me echaré a un lado y él estará al frente, se ponga como se ponga”, insistió. “El equipo de Errejón (‘Recuperar la ilusión’) es mucho más monocolor y el nuestro (‘Podemos para Todas) es más abierto”, indicó, para a renglón seguido manifestar que en Podemos “no necesitamos un tándem”, como reclamó Errejón el pasado fin de semana, sino que “necesitamos un coro, una banda de música más feminizada”. Iglesias fue preguntado sobre la posibilidad de que Errejón condicionara un acuerdo con él a un reparto de posiciones, a lo que evitó responder para “proteger la dignidad” de su organización. “Creo que uno de los errores que hemos cometido es llevar la transparencia hasta límites absurdos. De estas cuestiones no hablo en los medios de comunicación y nos iría mucho mejor si en determinadas cuestiones fuéramos respetuosos con nosotros mismos”, dijo. Asumió como secretario general de Podemos “toda la responsabilidad” de lo que está sucediendo en el partido y pidió “superar el modelo de un partido de profesores de la Complutense”.Añadió que tiene la responsabilidad “de cambiar ciertas cosas”, “pero cuando las diferencias políticas dividen y provocan un espectáculo hacia fuera, algo hemos hecho mal”, remachó.