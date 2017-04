Catalá niega que tenga que ver con "cuestiones judiciales" el SMS que envío a González, que "nunca" le ha pedido ayuda

Etiquetas

El ministro de Justicia, Rafal Catalá, ha negado este martes que el mensaje de "cortesía" que envió a Ignacio Ignacio González tenga que ver con "cuestiones judiciales" y ha señalado que al decir que "ojalá se cierren pronto los líos" se refería a la estabilidad política del país. Además, ha recalcado que el expresidente de la Comunidad de Madrid "nunca" le ha pedido ayuda para arreglar sus asuntos judiciales.

"Yo no me refiero en absoluto a cuestiones judiciales, no me refiero en absoluto a cuestiones que tengan que ver con el señor González", ha manifestado Catalá en los pasillos del Senado, tras responder a las dos preguntas de control al Ejecutivo que le ha formado la oposición en el Pleno de la Cámara.

Catalá ha subrayado que González ha desempeñado funciones dentro del Gobierno y que es "evidente" que tiene con él una "relación de personalidad", que no es "una relación de amistad". Preguntado expresamente si el expresidente de la Comunidad de Madrid le ha pedido ayuda para arreglar sus "líos", ha contestado rotundo: "Nunca".