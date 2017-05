Esparza considera que la propuesta de Fomento sobre el TAV es "una gran noticia para Navarra"

Etiquetas

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha valorado de manera "positiva" la propuesta que realizó este jueves el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, al vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, en relación con el corredor del TAV. "Es una gran noticia para Navarra", ha asegurado.

Para Esparza, "el Ministerio ha cumplido su compromiso de presentar un borrador de convenio para el tramo Castejón-Pamplona y ha hecho una propuesta que, al margen de que pueda ser matizada o mejorada, supone un importante impulso para la construcción del TAV en Navarra".

"Este convenio supone de entrada 890 millones de euros de inversión en nuestra Comunidad", ha destacado el presidente regionalista en un comunicado.

Además, Esparza ha puesto en valor "el papel del acuerdo alcanzado entre UPN y PP para los Presupuestos Generales del Estado" y ha asegurado que "el convenio nace gracias a ese acuerdo".

En este sentido, ha manifestado que "a UPN se le criticó duramente por alcanzar ese acuerdo pero no nos importa, pasamos página, lo importante es que está dando sus frutos y la alta velocidad puede ser una realidad en 2023".

"Hoy no estamos gobernando Navarra pero tenemos claro que estamos al servicio de los navarros, para mejorar sus oportunidades y generar empleo", ha afirmado el presidente de UPN, que también ha trasladado su "satisfacción" con "la actitud del ministro De la Serna y el trabajo que está desarrollando su equipo".

Por último, Esparza ha solicitado a la presidenta Barkos y al vicepresidente Ayerdi que, "al igual que UPN, piensen en el interés de Navarra y aprovechen esta oportunidad". "Ayerdi sabe que la alta velocidad es fundamental para el futuro de Navarra, que la propuesta del Ministerio es sólida y positiva y que el tercer hilo no es la solución", ha remarcado.

A su juicio, "no se puede dejar pasar esta oportunidad por intereses partidistas, no se puede decir no porque nos iguala con el resto de comunidades de España" y ha tendido su mano para "ayudar en todo lo que sea necesario". "Siempre hemos dicho que apoyaríamos aquello que nos parezca bueno para los navarros, y en este caso, la llegada de la alta velocidad a Navarra, lo es", ha destacado.

En cualquier caso, ha subrayado que "si el Gobierno foral no aprovecha la oportunidad, el acuerdo de UPN con el PP garantiza que se hará y que la alta velocidad va a llegar a Navarra".