LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS PIDEN EL CESE DE LA VIOLENCIA HACIA LOS NIÑOS

Etiquetas

Representantes de diferentes partidos políticos, junto a Save the Children, pedirán mañana ante el Congreso de los Diputados el cese la violencia contra los niños.En el acto, Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, y algunos diputados sostendrán un cartel con el mensaje: “Niños sin violencia”.La organización ha pedido a los grupos parlamentarios que firmen una proposición no de ley para que el Gobierno se comprometa a aprobar una ley para acabar con la violencia contra la infancia en un periodo de un año.En 2015, el último año del que se tienen datos, según Save The Children, se registraron 35.913 denuncias por actos violentos contra la infancia, de ellas, 3.919 fueron por agresiones sexuales.