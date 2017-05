Puig dice que el Consell mira "todos los días" a los ojos de los ciudadanos y "desgraciadamente" a los cajones

Etiquetas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este viernes que el Gobierno valenciano mira todos los días a los ojos de los ciudadanos y "tenemos que mirar, desgraciadamente, los cajones".

Puig ha respondido así al eurodiputado valenciano del PP Esteban González Pons, quien ha considerado este viernes que el Consell está "obsesionado con el pasado" y "vive un síndrome del marido abandonado incapaz de olvidar a su ex", dedicándose a "buscar en los cajones" en lugar de "mirar a los ojos a la gente".

El jefe del Ejecutivo valenciano ha indicado a los medios antes de asistir al acto académico de investidura como doctor 'honoris causa' del catedrático Jordi Garcés Ferrer que "el señor González Pons está tan lejos que no se entera, porque, si se interesara por la realidad de la Comunitat, sabría por ejemplo que hay 2.000 jóvenes que podrán trabajar, que ya no hay copago farmacéutico ni social para las personas más vulnerables, que los niños no pagan los libros de texto y que todos los enfermos de hepatitis tienen su tratamiento".

Al respecto, ha subrayado que el Gobierno valenciano está intentado a ayudar a que "tengamos una sociedad más cohesionada y más justa, y le gustaría saber también a González Pons que, desde hace dos años, los indicadores económicos y sociales de la Comunitat Valenciana van a mejor y hay 100.000 personas más trabajando".

"Esto no sólo es cuestión del Gobierno valenciano, sino también de esta sociedad que tenía muchas ganas de dejar atrás el pasado nefasto del PP", ha zanjado.