SÁENZ DE SANTAMARÍA CREE QUE EL ‘TRAMABÚS’ EVIDENCIA LA ESTRATEGIA “PUERIL” Y “DESTRUCTIVA” DE PODEMOS

Etiquetas

- Denuncia que el ‘Tramabús’ es “antidemocrático”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó este martes que el ‘Tramabús’ de Podemos es una iniciativa “bastante pueril” y sintomática de que la estrategia básica del partido liderado por Pablo Iglesias es “más bien destructiva” con respecto a las instituciones democráticas.Así lo expresó en una entrevista en Rne recogida por Servimedia, al ser preguntada por el ‘Tramabús’ que la formación morada paseó ayer por las calles de Madrid con el propósito de evidenciar las conexiones existentes entre la corrupción y el poder político y económico. “¡Me parece una iniciativa bastante pueril!”, exclamó la también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, para quien el ‘Tramabús’ evidencia que “los populismos lo fían todo a un deterioro constante de las instituciones”, mientras que el PP busca “regenerar instituciones”.En su opinión, la filosofía de la formación morada es “destruir las instituciones para someterlas” a su propia voluntad. “Lo ejecutan esta vez con un esquema bastante pueril y manido, porque no son los primeros en sacar un autobús a la calle”, apostilló la ‘número 2’ de Mariano Rajoy en el Gobierno. “Ahora están en el Parlamento y como, salvo insultar y acosar a los demás, tampoco es que tengan gran iniciativa, vuelven a salir a la calle, donde están cómodos y a gusto porque las instituciones no las quieren, comprenden y respetan”, insistió.En cuanto a si este autobús debería dejar de circular, se declaró “bastante más respetuosa con la ley y la democracia de lo que son ellos”. Pese a valorar que el ‘Tramabús’ es “antidemocrático”, dijo que sobre su circulación tendrán que decidir las administraciones correspondientes.La vicepresidenta abundó en que al Ejecutivo le corresponde respetar la ley y dijo que los miembros del gabinete de Rajoy son “bastante más demócratas que el señor Iglesias y su copiloto, Irene Montero”.Este vehículo, que lleva impresos los rostros de personajes públicos como Esperanza Aguirre, José María Aznar, Luis Bárcenas o Felipe González, no circulará hoy por problemas con el embrague, y Podemos no ha especificado cuándo retomará la ruta para denunciar lo que denomina “la trama”.