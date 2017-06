CSIF agradece el diálogo con Ruiz Molina pero insiste en que los funcionarios están "decepcionados" con la Junta

Etiquetas

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, ha agradecido que la Junta mantenga el diálogo con el sindicato a través del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, valorando la reunión mantenida este miércoles entre ambos dirigentes como "muy buena", si bien ha insistido en que los funcionarios están "decepcionados".

Según ha explicado a Europa Press tras la reunión, ha dicho que ha querido trasladar al consejero esa "decepción" que a su juicio hay entre los trabajadores públicos. "No vemos cumplidas nuestras reivindicaciones y ellos se escudan en la falta de presupuestos para no cumplirlas", ha señalado, añadiendo que "empieza a aburrir" ese discurso en boca del Gobierno del mismo modo que aburría el discurso del PP "amparándose en la herencia recibida" para no cumplir con los funcionarios.

Por todo ello, han pedido al Gobierno autonómico que "se ponga las pilas y deje de mirarse el ombligo", al tiempo que le han recordado que todas las reivindicaciones de la formación sindical "han sido aprobadas por los órganos correspondientes".

Sobre la recuperación de la primera parte del recorte salarial aplicado por el anterior Gobierno del PP correspondiente a la mitad del 3% retenido en su día, ha apuntado que el consejero le ha pedido "no temer" por la misma, si bien sigue supeditada a la aprobación de los presupuestos.