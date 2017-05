La Xunta asumirá este lunes la presidencia de la 'Comunidade de Traballo Galicia - Norte de Portugal'

Etiquetas

La cumbre gallego-portuguesa se celebrará en Braga y será clausurada por el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo

La localidad portuguesa de Braga acoge este lunes la cumbre entre Galicia y Portugal en la que la Xunta asumirá la presidencia de la 'Comunidade de Traballo Galicia - Norte de Portugal'.

El presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, será el encargado de clausurar la jornada, en la que representantes de los gobiernos de Galicia y Portugal harán balance del trabajo realizado hasta el momento en la 'Eurorregión' y fijarán los objetivos para los próximos años.

Según ha informado este domingo el Ejecutivo autonómico, en el acto de clausura, Feijóo estará acompañado por el ministro de Planeamiento e Infraestructuras del Gobierno luso, Pedro Marques.

En la cumbre de Braga se hará efectivo el traspaso de la presidencia de la 'Comunidade de Traballo - Norte de Portugal', cargo rotativo que recaerá en los próximos dos años en la Xunta de Galicia.

CUMBRE

La jornada estará dividida en dos sesiones de trabajo. En la primera de ellas los gobiernos gallego y portugués se centrarán en abordar "las buenas prácticas de cooperación" en la Eurorregión.

En ella intervendrán el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el profesor de la Universidad de Oporto, António Figueiredo; el rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato; y el presidente de la asociación empresarial de Portugal, Paulo Nunes de Almeida.

Tras ello, se analizará el trabajo realizado en los últimos años y las perspectivas de futuro de la 'Comunidade de Trabajo Galicia-Norte de Portugal'. Las intervenciones correrán a cargo del director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo; y de la vicepresidente de la comisión de coordinación y desarrollo regional del norte, Ester Silva.

'COMUNIDADE DE TRABALLO'

Esta entidad fue creada en el año 1991 con el objetivo de mejorar la cooperación y coordinación trasnfonteriza entre Galicia y el norte del país luso en cuestiones comunes entre ambas regiones.

En la actualidad, la 'Comunidade de Traballo Galicia - Norte de Portugal' está compuesta por cuatro comisiones sectoriales --Desarrollo Sostenible y planificación; Desarrollo económico y turismo; Innovación y Eficiencia energética y ciudadanía--, cuatro Comunidades Territoriales de Cooperación --Val do Miño, Val do Limia, Val do Támega y Val do Cávado-- y una Comisión específica, constituida por el Eixo Atlántico do Noroeste Peninsula, formada por una treintena de municipios gallegos y portugueses.