LA APM PIDE QUE ACABEN LAS "PRESIONES" E "INJERENCIAS" POLÍTICAS SOBRE LOS MEDIOS

- Manifiesto por el Día Mundial de Libertad de Prensa. La Asociación de la Prensa de Madrid ha pedido a los poderes públicos y partidos que se acaben las “amenazas” a periodistas y los intentos de condicionar las decisiones de los medios.La APM ha difundido un manifiesto con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo, en el que denuncia que esta libertad de prensa “está afrontando en nuestro país presiones y amenazas procedentes de actores públicos y privados – gobiernos, administraciones públicas, partidos políticos de todo signo, grupos de presión financieros y de la sociedad civil- con el objetivo de limitar la independencia de los medios y de los periodistas”.“En algunos casos, los poderes tratan de deslegitimar el periodismo y descalificar el trabajo de aquellos periodistas que no se someten a sus dictados, impidiendo que cumplan su función democrática de servir a la sociedad”, señala el documento.La APM rechaza “la pretensión de quienes lideran y representan la democracia de no respetar el derecho de los medios a adoptar sus decisiones sin injerencias externas” y reclama a los poderes públicos “que abandonen de una vez, y para siempre, la permanente tentación de presionar a los periodistas”.La entidad que preside Victoria Prego pide a los periodistas que denuncien esas presiones, y a los editores y directores de los medios “que protejan y defiendan a sus periodistas y no cedan a las presiones”.En el manifiesto, la APM también urge a los grupos parlamentarios a que alcancen “un pacto que aleje a las televisiones públicas del control de los gobiernos de turno y las convierta en medios independientes, plurales y neutrales”.Además, insta a la Inspección de Trabajo a que intensifique sus controles e impida las ofertas de trabajo sin remuneración, centenares de las cuales han sido denunciadas por la APM en su campaña ‘gratisnotrabajo’.