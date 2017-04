LA MITAD DE LOS PERIODISTAS EUROPEOS HAN SUFRIDO CIBERACOSO

Etiquetas

- Estudio del Consejo de Europa. Las amenazas a la libertad de prensa han aumentado significativamente en Europa en los últimos años, según el estudio 'Periodistas bajo presión: Injerencia injustificada, miedo y autocensura en Europa', publicado por el Consejo de Europa y del que informa la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que destaca que el 69% de los periodistas encuestados sufrió violencia psicológica, lo que incluye intimidación, amenazas, calumnias y humillaciones.La segunda interferencia más común al trabajo periodístico, denunciada por el 53% de los profesionales encuestados, es el acoso a través de Internet y teléfonos móviles, más conocido como ‘ciberacoso’ o ’cyberbullying’. En su mayoría, estos episodios se dieron “en forma de acusaciones de ser partidistas, ataques personales, difamación pública y campañas de difamación”. El estudio también resalta las denuncias de intimidación por parte de los grupos de interés, sufridas por la mitad de los encuestados, seguidas de las amenazas de violencia (46%), la intimidación por grupos políticos (43%), la vigilancia selectiva (39%) e intimidación policial (35%).El estudio del Consejo de Europa está basado en una encuesta realizada a 940 periodistas entre abril y julio de 2016, que informan sobre los 47 estados miembros del Consejo de Europa y Bielorrusia. Dicho informe muestra “que los periodistas en Europa están a menudo expuestos a graves interferencias injustificadas en su trabajo, incluyendo la intimidación y la violencia”, dice la nota de prensa del Consejo de Europa. Como consecuencia de estas injerencias, muchos también sufren miedo, que con mucha frecuencia conduce a la autocensura.AUTOCENSURARespecto a la limitación o censura impuesta a sí mismo, la encuesta evidencia altos niveles de autocensura entre los periodistas. Así, uno de cada cinco encuestados dijo sentirse presionado a la hora de presentar informaciones que son más susceptibles a sus empleadores. El informe refleja que “muchos se sintieron obligados a reducir las historias polémicas (31%), retener información (23%) o abandonar las historias en conjunto (15%)”. Sin embargo, el 36% de los periodistas admitió que dichas presiones alimentaron más aún su compromiso de resistir a la censura, ya fuera de fuerzas externas o autoimpuesta.Entre otras intromisiones, casi una cuarta parte de los encuestados (23%) dijo que durante los últimos tres años había experimentado episodios de intimidación judicial, en forma de detenciones, amenazas de enjuiciamiento o enjuiciamiento real, además de, sobre todo, por medio de leyes de difamación. Asimismo, casi tres cuartas partes dijeron que no se sentían protegidos de la vigilancia selectiva y la mitad admitió que su capacidad para proteger sus fuentes estaba comprometida.También, una parte importante de los encuestados, el 21%, corroboró haber sufrido robos, confiscación o destrucción de bienes relacionados con su trabajo; un 19%, el robo personal sin contacto, y un 13%, el acoso sexual.El número de agresiones físicas en los últimos años también es elevado, así lo denuncia casi un tercio de los periodistas encuestados. Por regiones, el estudio resalta el caso de agresiones físicas denunciadas con mayor frecuencia por periodistas que informan de la región del Cáucaso Meridional (Georgia, Armenia y Azerbaiyán) y Turquía, pero también fue mencionada por aquellos que cubren los estados miembros de la Unión Europea y países no europeos.El Consejo de Europa pretende que los datos del informe ayuden a abordar las amenazas a la libertad de prensa, que han aumentado significativamente en Europa en los últimos años. La encuesta se realizó a través de un cuestionario en línea anónimo en cinco idiomas entre los periodistas contratados principalmente de miembros de cinco organizaciones de periodistas y organizaciones de libertad de expresión. Dicho estudio fue encargado por el Consejo de Europa a los expertos Marilyn Clark y Anna Grech, de la Universidad de Malta, quienes realizaron la encuesta con el apoyo de la Asociación de Periodistas Europeos, la Federación Europea de Periodistas, Reporteros sin Fronteras, el Index on Censorship y The International News Safety Institute.