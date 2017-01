Un somalí que llegó a Canadá como refugiado, nuevo ministro de inmigración

El Gobierno de Canadá ha nombrado a Ahmed Hussen, el primer ciudadano de origen somalí que se convirtió en miembro del Parlamento, como nuevo ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía. Hussen llegó como refugiado hace más de dos décadas.

Please welcome Ahmed Hussen to Cabinet as Minister of Immigration, Refugees and Citizenship. pic.twitter.com/AuGohAfZF3

La designación de Hussen la anunció este martes en Ottawa el propio primer ministro, Justin Trudeau, como parte de su renovación de Gobierno. Hussen sustituye en el cargo a John McCallum, que ahora irá destinado como embajador de Canadá a China.

Honoured to be named Minister @CitImmCanada Looking forward to continue the work led by @HonJohnMcCallum Thanks for your service to 🇨🇦 pic.twitter.com/l7JyZ1xBmE