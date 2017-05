Expertos debaten en la UMA sobre exilio, migraciones, asilo y desplazamientos forzados

Etiquetas

El Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos UMA-Atech celebra este miércoles y este jueves su cuarto Workshop Internacional de Estudios Transatlánticos 'Exilio, migraciones, asilo y desplazamiento forzado', coordinado por la subdirectora del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos, Magdalena Martín.

En este evento participan ponentes de ambos lados del Atlántico para tratar este tema, que cuenta con una gran importancia tanto a nivel histórico como en la actualidad, ya que ambas orillas "han sido y son lugares de exilio, emigración e inmigración, fenómenos que han marcado las relaciones transatlánticas", según han informado desde la UMA.

El objetivo de esta actividad multidisciplinar, han precisado en un comunicado, es reflexionar, desde el punto de vista académico, sobre las causas y consecuencias referentes a estos fenómenos, tratando de ver las relaciones entre los exiliados de antes y los refugiados de ahora.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del rector de la UMA, José Ángel Narváez; la subdirectora del Aula María Zambrano y coordinadora del evento, Magdalena Martín; la profesora Elsa Álvarez, en representación de la Fundación General de la UMA; la así como de representantes de las entidades colaboradoras.

La primera jornada ha continuado en el Centro de Estudios sobre el Exilio de la Fundación María Zambrano en la localidad malagueña de Vélez-Málaga con la primera mesa redonda, titulada 'Exilio', moderada por Manuel Galeote.

En esa mesa han participado el doctor en Geografía e Historia especializado en Antropología y profesor emérito de la Universidad Nacional de Misiones (Argentina), Roberto Abinzano; el escritor, catedrático de instituto de Literatura y ex agregado cultural de la embajada española en México, Miguel Moreta; y el jurista, doctor en Derecho, catedrático de Filosofía del Derecho de la UMA y Doctor Honoris Causa de la Universidad Ricardo de Palma (URP, Perú), José Calvo.

También ha estado la doctora en Estudios sobre el Exilio, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), creadora y coordinadora de la Red de Estudios sobre el Exilio Republicano (REDER), Teresa Fèrriz; y la doctora en Antropología Social y docente investigadora en la Universidad Nacional de Misiones (UNaM, Argentina), Diana Arellano.

La segunda sesión del workshop se realizará en su totalidad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. Se desarrollará la mesa 'Migraciones', moderada por Rafael Durán, en la que intervendrán la jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) España, María Jesús Herrera; y la doctora en Historia, catedrática de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico (UPR, EE.UU.) y directora del Centro de Investigaciones en Comunicación (CiCom), Silvia Álvarez.

También estará la doctora en Comunicación, directora del Gabinete Comunicación y Relaciones Institucionales en Fundación Euroárabe, Lola Fernández; la doctora en Derecho, profesora de la Universidad de León (ULE) y responsable del blog Migrarconderechos.com, Aurelia Álvarez; la responsable de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Misiones (UNaM, Argentina) Gisela Montiel; y el profesor asociado de Derecho Penal de la UMA, asesor jurídico de Andalucía Acoge y miembro del consejo asesor de la revista Derecho Migratorio y Extranjería, José Luis Rodríguez.

La jornada continuará por la tarde con la mesa 'Asilo y desplazamientos forzados', moderada por Carolina Jiménez y en la que participará la profesora de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales y Derecho de la Unión Europea en la Universidad Pontificia Comillas, experta nacional por España en la Red Odysseus y titular de una Cátedra Jean Monnet en Derecho de la UE en Inmigración y Asilo, Cristina Gortázar.

Asimismo, estarán la doctora en Derecho y abogada especializada en derecho de las mujeres, con énfasis en mujeres refugiadas, Carmen Miguel; y la abogada, vicepresidenta del Comité Migraciones del Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) y miembro de Extranjería en el Consejo General de la Abogacía Español, Noemí Alarcón.

El IV Workshop Internacional de Estudios Transatlánticos está organizado por el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos UMA-Atech, con la colaboración del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, la Fundación María Zambrano y la Fundación General de la Universidad de Málaga (Fguma).