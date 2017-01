PUNSET LLAMA A LOS AFILIADOS DE C´S A “DESPERTAR” ANTES DE LA ASAMBLEA PARA RECUPERAR EL IDEARIO FUNDACIONAL

Etiquetas

- Renuncia a presentarse contra Rivera pero reclama un “cambio de rumbo” para rectificar el que se ha dado en el último año y medio . Carolina Punset, eurodiputada de Ciudadanos y que dimitió de la dirección por discrepancias, lanzó este viernes un llamamiento público a los afiliados para que “despierten” antes de la Asamblea y alcen su voz para recuperar el ideario fundacional del partido, que considera que ha “virado” durante el último año y medio.Dejó claro desde el primer momento que no cuestiona el liderazgo de Albert Rivera, al que considera un “buen” presidente del partido y del que valora su valentía y que en su momento “se partió la cara” por sus ideas, pero ve un “error garrafal” el cambio de rumbo estratégico y la gestión interna del partido en los últimos tiempos. Punset compareció acompañada por otros siete cargos públicos de Ciudadanos procedentes de la Comunidad Valenciana y Andalucía para exponer lo que consideran un sentir de muchos compañeros que están “hartos” y que confían en que su “toque de atención” sea interpretado como una crítica “leal y cosntructiva” para que la dirección asuma “que por donde vamos no vamos bien”. Denunció que las enmiendas a las ponencias de la dirección, especialmente a la de ideario, demuestran que se está intentando convertir a Ciudadanos en una “marca blanca” del PP, y encima “mala”, lo cual le parece “un error estratégico” y un “fraude ideológico”. De forma específica, Punset considera que la renuncia a la socialdemocracia implica una renuncia a la transversalidad y al intento de atraer “lo mejor de cada casa” de distintas familias ideológicas. Cree que con ello muchos votantes se quedan “huérfanos” y supone una renuncia a los principios fundacionales de Ciudadanos. Al definirse solo como liberal imita al PP, aseguró, y las definiciones de “demócrata” y “progresista” le parecen huecas, ya que nadie se define como “antidemócrata” o como “reaccionario”. Es “un error de primera magnitud”, aseguró. EL "CÁNCER" DE CIUDADANOS Junto a ello, denuncia la imagen de “veleta” y la “incoherencia” que supuso estar durante meses “vetando de forma radical” a Mariano Rajoy para después “tirarnos en plancha con el señor de 'Luis sé fuerte'” y que solo por ese mensaje a su extesorero en prisión tendría que haber dimitido.Punset considera que no ha habido “ninguna explicación razonable para ese cambio pendular”, porque del “entreguismo” al PP no ha habido ningún beneficio para Ciudadanos, porque “nos ningunea”, ni para España. En su opinión, el “cáncer” de Ciudadanos está en el sistema orgánico con el que ha crecido de forma “incontrolada” incorporando a centenares de cargos públicos que proceden del PP y de partidos regionalistas y nacionalistas, como Unión Valenciana o el Partido Andalucista, que en muchos casos habían sido “expedientados o expulsados” y que en todo caso han llegado “por puro oportunismo político” y defienden unas ideas vinculadas a los territorios que colisionan con el principio de Ciudadanos de primar el interés de los individuos por encima del lugar en el que vivan o la lengua que hablen. A ello suman “oscurantismo” en el funcionamiento interno, “maltrato” a quienes discrepan, expulsiones “injustificadas y a montones” sin aval judicial, aislamiento de cargos públicos, y un sistema de voto, aseguran, que no garantiza el secreto porque solo se certifica el envío telemático y la recepción en el partido, pero no que nadie pueda verlo. Con ello, denuncian que el voto es “manejado” desde la dirección porque además tiene constancia de quién vota y qué, y reclaman que se recupere el voto en urna y no solo telemático. Además, añaden, solo hay primarias cuando existe garantía de que serán “un paseo triunfal” y cada vez más afiliados están “hartos de la dedocracia”. Punset asegura que quiere volver a “emocionarse” con el ideario de Ciudadanos, y que su ambigüedad actual, sus mensajes “políticamente correctos” controlados por empresas de comunicación, la sustitución de ideas por eslóganes, va a restar votos por “aburrido” y por falta de “garra”. Considera que intentan “captar cuanto más votos mejor a cualquier precio” y el resultado es el desánimo interno y el estancamiento en expectativas de voto. En contra de las afirmaciones de la dirección, Punset aseguró que dimitió después de un año formando parte de la dirección porque las reuniones eran “muy cortas”, apenas servían para que los máximos dirigentes comunicaran decisiones ya tomadas y con el interés puesto en la rueda de prensa posterior. “Yo solía discrepar”, aseguró, pero a continuación llegaban varias intervenciones “laminando” incluso por parte de compañeros que reconocían que estaban de acuerdo pero que “no vale la pena decirlo”.