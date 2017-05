Aspas: "Nadie daba un duro por nosotros y hemos llegado a semifinales de Europa"

Etiquetas

El jugador del RC Celta de Vigo Iago Aspas afirmó que "lo más importante" de cara al partido de vuelta de semifinales de la Europa League contra el Manchester United (jueves, Old Trafford, 21.05 horas) es "meter un gol, y cuanto más pronto mejor", para poder "dar la vuelta" al 0-1 que cosecharon en la ida en Balaídos, y añadió que aunque "nadie daba un duro" por ellos, han conseguido llegar "a semifinales de Europa".

"Tendremos que intentar hacer nuestro fútbol como creo que hicimos en la segunda parte en Balaídos. Cuando mejor estábamos nos metieron ese gol que les dio ventaja. Tendremos que salir sin miedo a intentar hacer las cosas bien y la victoria es lo único que nos vale. Lo más importante es meter un gol y cuanto más pronto mejor. Intentar apretar y hacer nuestro fútbol, ser fieles a nuestro propio estilo", dijo en la previa del choque.

"Lo que hemos soñado desde que ha salido este rival es poder llegar a la final, y poder meter un gol sería casi un sueño cumplido, para disputar una final europea. Sabemos la dificultad del partido pero tenemos mucha ilusión puesta en estar en la final, así que iremos allí a competir y a intentar ganar", añadió.

"Llevamos una semana pensando en este partido y en intentar dar la vuelta a ese resultado adverso de la ida. Lo que nos vale para estar en la final es ganar. Casi siempre nos hemos caracterizado por meter bastantes goles y hacer buenos partidos fuera de casa. Intentaremos que sea un partido más, dada la importancia que tiene", dijo.

Además, Aspas reivindicó la buena temporada del equipo. "Nadie daba un duro por nosotros con lo que nos costó pasar de la fase de grupos y hemos llegado a semifinales de Europa. Creo que nadie contaba con ello. También hemos llegado a semifinales de la Copa del Rey y nos hemos salvado con dos meses de antelación. Creo que este equipo tiene mucho crédito y nos queda una última bala que es la que tenemos que dejar", manifestó.

Al ser preguntado por cómo esperan encontrarse a los 'red devils', el delantero dijo que esperan "un equipo parecido a la ida". "Como viene trabajando en todos sus equipos Mourinho, siempre cerrado, muy bien trabajado y aprovechando los defectos del rival", apuntó.

"Ellos son un buen equipo. En el partido de ida tenían marcaje muy encima, estaban casi todo el tiempo detrás de mí. Cuando más espacios tenía era cuando venía a recibir al centro y por eso en al segunda parte hicimos un cambio un poco más táctico y yo recibía más hacia el medio", añadió.

"NO TENGO QUE DEMOSTRAR NADA"

Por otra parte, el de Moaña expresó que no tiene que "demostrar nada". "Tengo que intentar hacer mi partido, intentar meter un gol para ayudar a mis compañeros y ser el que he sido durante esta última temporada. No hay nada que demostrar, ya lo he demostrado con la selección cuando fui allí contra los ingleses que también marqué un gol. Intentaré dar mi mejor versión para poder ayudar a mis compañeros", dijo.

"Siempre intento vivir muy bien el día a día, disfrutar del fútbol, que es lo que me gusta, y si no hago un partido bueno intentar mejorar el siguiente. El fútbol es una reválida día a día", apuntó el jugador 'celtiña'.

Finalmente, Aspas afirmó que el conjunto celeste le debe "una" a la afición. "Viendo cómo nos apoyó la gente en el partido de ida creo que les debemos una. Ese apoyo no fue correspondido del todo porque queríamos un resultado mejor pero a intentar dar la vuelta a la eliminatoria, sabiendo la dificultad, por supuesto. Nos enfrentamos a un gran rival pero este equipo ha dado muestras de que lo puede conseguir", concluyó.