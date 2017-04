CATALUÑA. COSPEDAL PIDE A NNGG QUE DEFIENDA A LOS JÓVENES CATALANES DEL “ENGAÑO” DEL INDEPENDENTISMO

Etiquetas

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, reclamó este sábado a los 45.000 integrantes de Nuevas Generaciones que “defiendan” a los jóvenes de Cataluña del “engaño” al que los dirigentes independentistas les quieren someter.La también ministra de Defensa se expresó así en Sevilla, en su discurso en el 14 Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, en el que Diego Gago, de 29 años, afiliado desde 2004 y actual presidente autonómico de NNGG en Galicia, será proclamado presidente de la organización juvenil.“Tenemos un lugar de España donde tenemos que trabajar en especial y unos jóvenes a los que tenemos que defender en el ejercicio de sus derechos y esos son los jóvenes de Cataluña”, manifestó Cospedal, quien alertó de las consecuencias del discurso de quienes encarnan el independentismo.A su juicio, es una “barbaridad” que los dirigentes de la Generalitat de Cataluña contrapongan la democracia a la ley y “digan que la democracia está por encima de la ley”. “¿Cómo pueden engañar así a la gente joven?”, se preguntó la titular de Defensa.Así las cosas, insistió en que la actual democracia española se caracteriza por hacernos “a todos iguales ante la ley” y advirtió a quienes quieren promover un referéndum de autodeterminación en Cataluña de que también están “sometidos al imperio de la ley” y no las pueden cambiar a su antojo.“Para eso estamos aquí NNGG y el PP, para defender la democracia española, la ley igual para todos y la unidad de nuestro gran país”, arguyó, antes de valorar que quien no entienda esto, “no sabe lo que es una democracia”. “Lo que está haciendo quien no lo entienda es engañar”, expuso.Adujo que no tiene explicación alguna que haya un Gobierno autonómico que crea estar por encima de la ley. En este contexto, se dirigió a los 1.000 compromisarios que participan hoy en el cónclave de NNGG para decirles que “nadie” les puede “parar” en su defensa de una España “unida, segura y con una sociedad del bienestar por la que hemos trabajado mucho”.