CATALUÑA. CS APOYA VISUALIZAR EL APOYO A LA CONSTITUCIÓN PERO RECUERDA QUE EL PSOE LO RECHAZÓ

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, expresó este martes su apoyo a la idea de visualizar el respaldo a la Constitución y la unidad de la soberanía nacional, pero recordó que el PSOE no lo consideraba necesario. En los pasillos del Congreso, Villegas respondió así a la sugerencia del nuevo portavoz parlamentario socialista, José Luis Ábalos, de visualizar la unidad de los partidos que defienden la Constitución frente al desafío independentista en Cataluña. Villegas subrayó que sería "bueno" y por eso su partido ya propuso lo que llamó un 'Pacto por España', aunque en aquel momento el PSOE dijo que "no hacía falta" y el PP "aún lo está estudiando". La idea es "buena", subrayó, y si hubiera alguna iniciativa en ese sentido Ciudadanos estaría ahí apoyando la Constitución y el Estado de Derecho. Preguntado por si cree que Podemos debería formar parte de esa imagen de unidad, respondió que tendrían que estar todos los que defienden la Constitución y no quieren "trocear" la soberanía nacional, pero no se podría formar parte de ella si no se defiende "realmente" el fondo de esa idea.