CIFUENTES CONSIDERA “COMPLETAMENTE ANECDÓTICO” EL ‘TUIT’ DEL PP DE MADRID Y ESPERA QUE DÍAZ NO SE HAYA “OFENDIDO”

La presidenta de la Comunidad Madrid, Cristina Cifuentes, calificó este martes de “completamente anecdótico” el comentario que publicó el PP de Madrid en Twitter en el que ella sale sonriendo y en la misma instantánea se retrata a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con un semblante serio.El 'tuit' incluye un recorte de la foto oficial de los presidentes antes de la VI Conferencia de Presidentes autonómicos y se acompaña del siguiente mensaje: “Cuando disfrutas de tu trabajo y cuando no”. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, dijo sobre este asunto que es una “reverenda tontería” este comentario en Twitter. “Me parece inútil”, añadió.Cifuentes, que no tenía constancia de este mensaje hasta que se lo leyó un periodista, dijo que se trata de un tema “completamente anecdótico” por el que espera que “nadie se haya podido sentir ofendido”. “Entiendo que está hecho con una intención de desdramatizar y no deja de ser un gesto sin mayor importancia”, apostilló.Acto seguido preguntó si Díaz se había sentido molesta por ello. “Si se ha ofendido, yo pido disculpas... No creo que me diga nada, pero en la vida hay que saber diferenciar las cosas que son serias y las cosas que no tienen mayor trascendencia y estoy convencida de que a ella no le habrá molestado lo más mínimo”, razonó.