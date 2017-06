PINO Y GAGO COMPARECERÁN EL 29 DE JUNIO EN LA COMISIÓN QUE INVESTIGA A FERNÁNDEZ DÍAZ

Etiquetas

El ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y el inspector jefe José Ángel Gago comparecerán el jueves de la próxima semana, 29 de junio, por la tarde, en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga el supuesto uso de recursos del Estado por parte del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz con fines partidistas.Así lo decidió la comisión en una sesión de trabajo a puerta cerrada, en la que se modificó el formato de esas comparecencias para que los portavoces tengan un turno de quince minutos cada uno para formular preguntas y el compareciente no tendrá límite de tiempo en sus respuestas.El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, denunció un intento del PSOE de "chantajear" a su grupo al decirles que no vetarían las comparecencias de Pino y Gago ni tampoco las conclusiones de la comisión si se olvidan de seguir pidiendo las comparecencias de los comisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas y del exministro Alfredo Pérez Rubalcaba. "No entramos en chantajes de ningún tipo", dijo. "Aquel que crea que puede vetar las conclusiones de una comisión tan importante y le sale gratis, desconoce el tiempo en el que vive", alertó. Finalmente esas tres comparecencias, aseguró, fueron vetadas por el PP, el PSOE y Ciudadanos, que también se opusieron a su petición de que la comisión convoque un visionado del documental 'Las cloacas del Estado', producido por Mediapro con testimonios recabados durante treinta meses y que atestiguan, dijo, el uso de ese departamento contra "la disidencia política". Rufián explicó que su grupo se plantea "hablar con Villarejo" para proponerle acudir al Congreso a una sesión informativa en la que pueda responder a las preguntas de los portavoces aunque no sea bajo el paraguas de la comisión de investigación. Dirigió sus críticas al PSOE y especialmente a su secretario general, Pedro Sánchez, del que dijo que "se ha llenado la boca" diciendo que ahora el partido es de izquierdas pero lo que demuestra con sus hechos es que es "el de siempre". El socialista Antonio Trevín había explicado antes que ese documental se ha pedido como documentación de los miembros de la comisión y rechazó que el PSOE haya vetado comparecencias porque ha respaldado las que considera esenciales para avanzar en la investigación. Por Unidos Podemos, Gloria Elizo celebró que el PSOE haya dado "el primer paso" para convocar dos comparecencias que son "imprescindibles" para aclarar preguntas "fundamentales" tras las explicaciones de Fernández Díaz. "Esperemos que eso sea el inicio de la normalización" de los trabajos de esa comisión, dijo, tras acuerdos implícitos entre el PP, PSOE y Ciudadanos "para que no se resolvieran las comparecencias". Elizo alertó de que aún hay mucha documentación solicitada por los grupos que no ha llegado, y lamentó que tres meses después siga habiendo dificultades para aprobar una lista de comparecencias como ocurre en cualquier comisión de investigación. El portavoz del PP, José Alberto Martín-Toledano, reiteró que su partido considera "inapropiada" la citación a policías porque genera "extensión de sospechas" sobre el trabajo de profesionales dedicados a garantizar la seguridad de los ciudadanos y se hace "un juicio general" de su trabajo. Cree, además, que en la documentación aportada a la comisión "no hay fundamento" para esas comparecencias. Todo ello demuestra, en su opinión, que a los demás grupos "les daba igual" esa documentación porque solo quieren trasladar la idea de que existe "una policía política que persigue a la oposición" y con ello "se pone en tela de juicio el trabajo de magníficos profesionales".