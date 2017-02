CONGRESO PP. LOS SOCIOS DE INVESTIDURA DE RAJOY ASISTEN A SU DISCURSO DE CLAUSURA

Etiquetas

Los partidos que posibilitaron la investidura de Mariano Rajoy el pasado 29 de octubre asistieron este domingo a la clausura del 18 Congreso Nacional del PP en el que el presidente del partido fue proclamado con el 95,65% de los votos.Representantes de Ciudadanos, Coalición Canaria (CC), el Partido Aragonés (PAR), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias escucharán en el Plenario de la Caja Mágica al líder de los populares, minutos después de la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, donde se ratificaron los cargos anunciados anoche.La portavoz de C’s el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y el secretario general del Grupo en el Congreso, Miguel Gutiérrez, se trasladaron este domingo hasta la Caja Mágica. El fin de semana pasado, el responsable de Comunicación del PP, Pablo Casado, y el recién nombrado coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo, escucharon el discurso del líder de la formación naranja, Albert Rivera, en la clausura de la Asamblea General que celebraron el pasado fin de semana.Sentados en la tribuna también se pudo ver a la portavoz de CC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, así como al diputado de UPN Carlos Salvador. El PSOE, sin embargo, no envió a ninguno de sus dirigentes a este Congreso, ni tampoco a la Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos (Vistalegre II). Fuentes socialistas alegan que, pese a que los populares siempre han invitado, es “tradición” que “nunca” se vaya a este tipo de citas. También asistió Sociedad Civil Catalana y representantes de los sindicatos USO, CCOO y UGT –con la presencia de su secretario general, Pepe Álvarez–. Igualmente, en este acto de clausura están presentes las organizaciones sociales Mensajeros de la Paz, con el Padre Ángel a la cabeza, y Cáritas.La presidenta y anfitriona del Congreso, Cristina Cifuentes, agradeció también su asistencia al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que estuvo representado a través de su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno; mientras que la Fundación ONCE lo hizo a través del vicepresidente ejecutivo, Alberto Durán.Asimismo, se unieron a este acto el Círculo de Empresarios –con su presidente, Javier Vega de Seoane–, la Conferencia Española de Jóvenes Empresarios, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) –con la asistencia de su presidente, Lorenzo Amor–, la Conferencia de Rectores de la Universidad Menéndez Pelayo, el Consejo General de la Universidad Menéndez Pelayo, el Consejo General de la Abogacía y el de Registradores.Cifuentes también hizo extensivo este agradecimiento a las asociaciones de víctimas del terrorismo y a la plataforma social de la Confederación Nacional de Personas Sordas, representada por su presidenta, Concha Díaz.También dio las gracias a otros foros como el de la Familia, el Consejo Estatal de Personas Mayores, los colegios de farmacéuticos y médicos, la Asociación Española de Trasplantados y otros representantes del mundo de la educación.PERSONALIDADES EXTRANJERASA este cónclave nacional asistieron este fin de semana un total de 227 representantes internacionales de 62 nacionalidades, procedentes de Europa, América, África y Asia. Entre ellos, 88 representantes diplomáticos y más de 130 líderes de partidos políticos socios internacionales del PP.Entre los invitados internacionales al Congreso destacó la presencia del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani; el presidente del Grupo Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, y el ministro de Exteriores de Italia y presidente del partido Nuovo Centrodestra, Angelino Alfano.Estuvieron presentes embajadores y consejeros de las representaciones diplomáticas en España, así como socios internacionales del PP en el PPE, la Unión Internacional Demócrata (IDU), la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI), la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y diversos 'think tanks' y organizaciones internacionales.Además, asistió Andrés Pastrana, presidente de la Internacional Demócrata de Centro (IDC); Assunçao Cristas, presidenta del partido CDS-PP, y José Manuel de Matos Rosa, secretario general del Partido Social Demócrata (PSD), ambos de Portugal.También Kiriakos Mitsotakis, presidente del Partido Nueva Democracia de Grecia; Bruno Le Maire, de Les Républicains de Francia; Amanda Sater, del partido Tory británico; Pedro Muñoz Fonseca, presidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) de Costa Rica; Eduardo Riquelme, vicepresidente del partido Renovación Nacional de Chile; Tsvetan Tsvetanov, del partido GERB de Bulgaria, y Mihai Voicu, vicepresidente del partido PNL de Rumania.