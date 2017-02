CONGRESO PP. MAÍLLO DEFIENDE LA AUTONOMÍA DE RAJOY PARA CONFIGURAR SU EQUIPO

Etiquetas

- Evita especular sobre la figura del coordinador general. El vicesecretario general de Organización y Electoral del PP, Fernando Martínez-Maíllo, defendió este viernes la autonomía del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, para configurar su propio equipo, sobre el que aún no ha dado pista alguna.Así lo indicó en el recorrido que hizo junto al resto de vicesecretarios y la Comisión Organizadora del Congreso Nacional por las instalaciones de la Caja Mágica, que se convertirá en el ‘fuerte’ del Partido Popular este fin de semana.Preguntado por si cree que el domingo seguirá ostentando su puesto actual o se convertirá en el coordinador general, subrayó que su cargo ahora mismo no es otro que el de un compromisario más de los 3.128 que participan este fin de semana en el cónclave nacional.Así las cosas, el vicesecretario popular remarcó que recae en Rajoy la decisión de quién le acompañará en los próximos años en la dirección del partido. “Él tiene derecho a hacer su propio equipo y es quien decide”, insistió.Sobre si a nivel personal considera que es necesario rescatar la figura del coordinador general, señaló que esa es una pregunta para Rajoy y, por tanto, evitó especular al respecto. En El PP este cargo ya lo ostentó Ángel Acebes en 1996.Sobre esta tesis, las fuentes consultadas dicen que Rajoy aún no ha dado ninguna pista, aunque recuerdan que los Estatutos siempre tienen vías para solucionar, en el caso de que el presidente así lo decida, este tipo de nombramientos.Precisamente, el artículo 40.1.d de la Ponencia estatuaria, que habla de las competencias de los Comités Ejecutivos, reseña que este órgano puede aprobar las modificaciones, supresiones o refundiciones que afecten a la organización y funcionamiento interno.El domingo, antes de la clausura, se celebrará un Comité Ejecutivo Nacional en el que Rajoy tendrá que ratificar su lista y podrá, si así lo decide, nombrar esta figura.