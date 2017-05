Camps: "Mantener viva la llama de la gestión del PP es bueno, así nadie se olvida de que gobernó un gran partido"

Etiquetas

Cree que PSPV, Compromís y Podemos no pueden hablar de deuda porque la Comunitat está ahora con el "mayor endeudamiento de la historia"

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha señalado este lunes ante los diputados en las Corts que investigan la gestión en la empresa pública Ciegsa que "mantener viva la llama de la gestión del PP durante estos años" que está en la oposición "es bueno, así nadie se olvida que gobernó un gran partido y volverá a gobernar en muy poco tiempo otra vez".

Así ha cerrado Camps su comparecencia en la comisión, en la que ha puesto en valor la gestión realizada en educación durante su etapa en el Palau, que ha comenzado precisando tras la intervención de la diputada de Podemos Sandra Mínguez y su alusión al 'País Valencià' que él nunca ha sido presidente del 'País Valencià' porque "no existe" y ha hecho hincapié en que por lo único que se preocupó "desde el minuto 1" fue por defender los intereses de los valencianos.

Además del acalorado debate con la diputada de Podemos, también ha señalado ante las preguntas de la diputada de Podemos Belén Bachero sobre la deuda de Ciegsa que "de endeudamiento ustedes no pueden hablar ya nunca más" porque el Consell sustentado por PSPV, Compromís y Podemos "ha multiplicado por tres el endeudamiento de la Comunitat" pese a recibir a través del FLA liquidez que en su época no llegaba porque el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero no dio a la región "un solo euro".

"No me hable de endeudamiento, en estos momentos es cuando la Comunidad Valenciana está más endeudada con los bancos, con el Estado, en las peores circunstancias económicas de toda la historia: llevan gobernando dos años ustedes, son los que han conseguido el mayor nivel de endeudamiento de la historia", ha subrayado.

Y todo ello, ha incidido, "con dinero que viene líquido, a la vena de la Tesorería desde el Gobierno de Rajoy todos los meses desde el fondo de liquidez".

Ante estas palabras, la socialista Ana Barceló ha precisado que por suerte en democracia nadie les puede mandar callar. Antes, la diputada le había reconocido que sigue igual que en su etapa de presidente, a lo que Camps le ha respondido: "Usted tampoco ha cambiado, así les va la copla".

La diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura ha asegurado ante el expresidente que su etapa fue "la época de mayor vergüenza para los valencianos" y le ha recordado casos como Gürtel o el accidente de metro de 2006. Ante esto, Francisco Camps se ha preguntado qué vergüenza cuando se fue en 2011 "por lo que ya sabe" pero tras haber sido votado "por la inmensa mayoría de los valencianos", con lo que se imagina que "estarían de acuerdo con la gestión" que estaba realizando.

Además, y ante las preguntas relacionadas con la hemeroteca planteadas por esta diputada, ha manifestado que tirar de hemeroteca y no de informes le parece "un poco raro" y le ha recordado que "no está ya en la calle con una pancarta", sino dentro de las instituciones.