Ciudadanos dice que el PSOE quiere volver a la "autarquía" al no apoyar el CETA y le acusa de "podemizarse"

Etiquetas

El secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha afirmado que no entiende que el PSOE diga ahora que no va a apoyar el tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA), y ha atribuido este cambio de postura a que el partido de Pedro Sánchez se ha "podemizado".

"Claramente, es una podemización, como venimos viendo desde hace mucho tiempo en este viejo PSOE. Me da la sensación de que quieren competir en un espacio que es el de la extrema izquierda, cada vez más radical", ha declarado en los pasillos de la Cámara Baja.

La nueva dirección socialista decidirá el próximo lunes si se abstendrá o votará en contra del CETA en el Pleno del Congreso, después de que la presidenta de la formación, Cristina Narbona, anunciara esta semana en Twitter que no lo apoyarán, pese a que hasta ahora sí lo hacían y, junto a Ciudadanos, garantizaban su aprobación.

Gutiérrez ha dicho no comprender este giro del PSOE, que, a su juicio, equivale a "volver a la autarquía" porque es defender que "los países no comercien".

El diputado de Cs ha rechazado los argumentos de quienes prefieren que la UE no suscriba el acuerdo --por verlo como una amenaza a los servicios públicos frente a una protección excesiva de los inversores-- y ha manifestado que Canadá "no es un país que pueda ser tachado de no cumplir los derechos humanos, de no favorecer un comercio digno o de no ser un país democrático".