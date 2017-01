Ciudadanos no ve incoherente limitar los mandatos del presidente del Gobierno y no hacerlo dentro del partido

Etiquetas

El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este lunes que no le parece una "incoherencia" que su partido reclame limitar los mandatos del presidente del Gobierno y, sin embargo, en el caso del líder de la formación naranja no proponga aplicar también esa limitación.

"Nosotros estamos a favor de la limitación de los cargos ejecutivos en la vida pública", concretamente para "los presidentes de las comunidades autónomas y el presidente del Gobierno", ha declarado en rueda de prensa en la sede de C's al finalizar la reunión de la Ejecutiva.

Aunque la dirección de Ciudadanos no haga ese mismo planteamiento para la Presidencia del partido, Villegas considera que "no hay ninguna incoherencia". En cualquier caso, ha dicho que la decisión sobre si limitar o no los mandatos del líder del partido la tomarán los militantes en la Asamblea General de febrero.

Tanto en el acuerdo de investidura que firmó con el PP para permitir un Gobierno de Mariano Rajoy como en los pactos suscritos en distintas comunidades autónomas, el partido naranja ha propuesto limitar los mandatos de los presidentes.

EVITAR REDES CLIENTELARES

Según Villegas, Ciudadanos lo ve necesario porque son cargos que "gestionan un presupuesto público" y, si alargan sus mandatos, existen "riesgos" como que "se creen redes clientelares".

El vicesecretario general de C's ha indicado que a Rajoy y al PP "no les gusta" la medida que firmaron en ese sentido, que supondría limitar a dos mandatos u ocho años el tiempo máximo que se puede ocupar la Presidencia del Gobierno. "Nuestra función va a ser arrastrar a un partido que no es reformista a hacer ese tipo de reformas en contra de su voluntad", ha afirmado.

Por otro lado, se ha mostrado de acuerdo con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en que no sería un "problema" que solo hubiera una candidatura --la del propio Rivera-- a la Presidencia del partido y a la Ejecutiva.

Sin embargo, ha afirmado que "lo honrado y lo normal" es que quienes están criticando "legítimamente" la gestión del actual Comité Ejecutivo concurran a las primarias "para ver si tienen el apoyo de los afiliados".

"Vería una grave incoherencia en aquellos que critican la gestión pero no se postulan para poder hacerlo mejor que los que hemos estado hasta ahora", ha declarado Villegas antes de recordar que cualquier afiliado puede optar a presidir el partido, sin necesidad de presentar avales ni de tener una antigüedad mínima.