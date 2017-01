David López: "Aceptamos las disculpas de la Generalitat, pero que no vuelva a pasar"

Etiquetas

El jugador del RCD Espanyol, David López, ha afirmado este jueves que el equipo acepta las disculpas de la Generalitat en referencia a la campaña 'If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya', en la que se promociona la imagen de Catalunya como destino turístico a través únicamente del Barça, aunque también ha admitido que se lo han tomado con ironía utilizando la etiqueta 'wefeelSamoa' en las redes sociales.