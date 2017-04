CANAL. PATXI LÓPEZ PIDE A RAJOY QUE DÉ EXPLICACIONES EN EL CONGRESO EN LUGAR DE 'TUITEAR' PASEOS POR BRASIL

Etiquetas

- "La corrupción no va a ser capaz de desterrarla quien manda mensajes de aliento”, señaló. El diputado por Vizcaya y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, pidió hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que acuda al Congreso a dar “explicaciones” sobre la situación del PP ante los casos de corrupción en lugar de 'tuitear' paseos por Brasil.“Tiene que dar la cara, dar explicaciones y asumir responsabilidades”, dijo López sobre el presidente del Gobierno y del PP cuando se le preguntó por las relaciones de dirigentes populares en la ‘operación Lezo’, que ya ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González e investiga a decenas de personas.“Ya vale, con todo lo que está pasando que nos tuitée un paseo por Brasil” expresó con indignación el exlehendakari vasco, en alusión al mensaje que publicó el jefe del Ejecutivo desde el país sudamericano de su paseo matutino con motivo de su visita oficial.En la presentación de su libro ‘La izquierda necesaria’, López afirmó que “es evidente que la corrupción no va a ser capaz de desterrarla quien manda mensajes de aliento”, en alusión tanto al que remitió Rajoy a Luis Bárcenas y al que se conoció, y por el que se le preguntó, que envió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a Ignacio González, actualmente en prisión por la ‘operación Lezo’.El que fuera presidente del Congreso criticó que el PP no está afectado por uno o dos casos sino que “está anegado en la corrupción” y, desde que llegó Esperanza Aguirre a Madrid, se han “montado sistemas permanentemente de corrupción”, lo que le llevó a recordar el ‘tamayazo’que impidió al socialista Rafael Simancas acceder a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. “No basta con ruedas prensa para decir me voy, este país necesita explicaciones en serio, asunción de responsabilidad y Rajoy ya no puede mirar para otro lado”, subrayó López en referencia a la dimisión de Aguirre. Por ello, insistió en que el jefe del Ejecutivo y también presidente del PP “tiene que dar la cara, dar explicaciones y asumir responsabilidades”. “Ya vale, con todo lo que está pasando que nos tuitée un paseo por Brasil”, porque lidera un partido que lleva años buscando financiación ilegal “saqueando” recursos públicos mientras la sociedad lo pasa mal, añadió. López quiso quedarse al margen de la polémica entre la Gestora y Pedro Sánchez sobre si Rajoy debe comparecer en Pleno como quiere el exlíder de los socialistas o en la comisión de investigación sobre la financiación del PP como pide la actual dirección. “No sé si en el Pleno, pero en el Congreso es donde reside la soberanía popular y debería estar ahí el debate político sobre esta cuestión”, indicó.