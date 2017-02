Erik Morán y El Zhar llegan al Leganés para "ayudar" a lograr la permanencia

Etiquetas

Erik Morán y Nabil El Zhar han sido presentados este jueves como nuevos futbolistas del Club Deportivo Leganés en el estadio Municipal Butarque, donde han asegurado que se encuentran "disponibles" desde ya para "ayudar a los compañeros" en el objetivo de lograr la permanencia.

"Estoy muy contento de volver. Tengo muchas ganas de poder ayudar a cumplir el objetivo y conocer cuanto antes a los compañeros para estar a disposición del entrenador cuando quiera", indicó Erik Morán durante su presentación como nuevo jugador pepinero, en la que reconoció no haber "hablado nada aún" con el técnico Asier Garitano.

Tras militar en el Leganés durante la segunda mitad de la temporada 2014/2015, el futbolista vasco regresa de nuevo para ayudar esta vez en Primera División. "Me llevé muy buen recuerdo de aquí. Me sirvió mucho estar en este club porque en el Athletic de Bilbao no contaba con muchos minutos y aquí cogí confianza. Siempre pensé que sería bonito volver", manifestó.

Preguntado por las diferencias que ha notado a su vuelta al club madrileño, el nuevo dorsal 12 del 'Lega' explicó que "lo que es Butarque sí que ha cambiado bastante". "En el vestuario aún quedan jugadores de entonces. Vuelvo más maduro y en cuanto a mi juego sigo intentando hacer lo mismo que hacía antes", señaló.

Por su parte, el extremo franco-marroquí Nabil El Zhar declaró que espera "estar a la altura de las expectativas y defender el escudo para poder ayudar a los compañeros" en la tarea de conseguir la permanencia en Primera División.

Para ello, el '25' pepinero aportará experiencia en la máxima categoría tras su paso por Levante y Las Palmas. "Me gustó el Leganés. El club está creciendo y quiere hacer las cosas bien. Como equipo lo veo sólido. No dudé ni un minuto en venir aquí", confesó.

Por último, El Zhar habló sobre la posición que puede ocupar en el terreno de juego. "He jugado más partidos en la derecha, pero puedo jugar también en la izquierda o de segunda punta", concluyó.