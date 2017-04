El Granada desciende a Segunda seis años después

Etiquetas

El Granada ha confirmado este sábado tras su derrota en Anoeta (2-1), quinta de manera consecutiva, su descenso a LaLiga 1/2/3 seis temporadas después, y será el uno de los dos equipos que acompañe a Osasuna la próxima campaña en la segunda división española.

El conjunto nazarí, que esta temporada ha estado dirigido por Paco Jémez (desde la jornada 1 a la 6), Lluís Planagumà (durante la jornada 7), Lucas Alcaraz (desde la jornada 8 a la 31) y Tony Adams (desde la jornada 32), no ha podido mantenerse y sella el quinto descenso de su historia a Segunda.

Así, se termina un sueño que comenzó en la postemporada de la campaña 2010-11. El cuadro entonces dirigido por el gallego Fabri González consiguió el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol español el 18 de junio de 2011, con un empate ante el Elche (1-1) en el partido de vuelta de la final del 'play-off'.

El tanto de Ighalo al filo de la media hora fue neutralizado por Xumetra, pero el 0-0 de la ida en el Nuevo Los Cármenes dictó sentencia gracias al valor doble de los goles fuera de casa. Con ello, regresaba a una categoría que no pisaba desde el curso 1975-76.

Desde entonces, el conjunto nazarí ha conseguido la permanencia en las cinco temporadas que se ha mantenido en Primera, en todas con incertidumbre hasta las últimas jornadas. Así, fue decimoséptimo en la 2011-12, decimoquinto en la 2012-13 y en la 2013-14, decimoséptimo en la 2014-15 y decimosexto en la 2015-16.

Esta campaña, iniciada bajo el mando de Paco Jémez, no marchó de la manera esperada, con el equipo siendo incapaz de desmarcarse de los puestos bajos de la tabla. El tramo final, que en otros cursos supuso la reacción y la remontada granadina, no perdonó y, con diez derrotas y un empate en las últimas once jornadas, dictó sentencia.

Así, los de Tony Adams confirman los malos presagios y cuatro victorias, ocho empates y 23 derrotas después sellan el regreso a la categoría de plata.