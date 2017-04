IGLESIAS: “LA MAYOR PARTE DE LOS ESPAÑOLES APOYAN ESTA MOCIÓN DE CENSURA”

Etiquetas

- Insiste en pedir a PSOE y Cs que “reflexionen” y se muestra dispuesto a negociar el candidato. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este viernes que “la mayor parte de los españoles apoyan esta moción de censura” contra Mariano Rajoy, que desde su partido entienden como una “obligación”. “Es una demanda mayoritaria de la sociedad”, afirmó. El secretario general de Podemos se expresó en estos términos en una entrevista en Radiocable, recogida por Servimedia, en la que puntualizó que esta moción de censura, que insistió que presentará en solitario si no se suma a la misma el PSOE, no es para retratar a los socialistas, que actualmente se encuentran inmersos en un proceso interno para elegir su nuevo liderazgo. “Esto no va de los problemas de los partidos, va de los problemas de los españoles”, subrayó. Remarcó que este mecanismo parlamentario es “una demanda mayoritaria de la sociedad” que apoyan “la mayor parte de los españoles” y que es “mucho más importante que los partidos”, por lo que indicó que no darán marcha atrás respecto a la presentación de la misma en el Congreso de los Diputados, aunque sea en solitario. En este caso la moción no saldría adelante dado que Unidos Podemos no contaría con la mayoría absoluta necesaria que requiere la Constitución. Unidos Podemos comienza desde hoy mismo la ronda de contactos en la Cámara Baja con CCOO, UGT, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), CGT y Jueces para la Democracia, si bien esta última organización ha hecho público un comunicado afirmando que no se reunirá con ningún partido político con vistas a la presentación de una moción de censura contra el Gobierno. “NO VALEN EXCUSAS”Iglesias defendió su postura después de que el resto de formaciones políticas reaccionaran a su iniciativa el día anterior quejándose de no haber sido informadas con la suficiente antelación. “No es cierto. Informé directamente a Albert Rivera, pude hablar con Mario Jiménez, también se informó a ERC, también informó Xavi Domènech (portavoz de En Comú Podem) al PDECat, estaban perfectamente informados”, explicó, al tiempo que recordó que cuando el PSOE anunció una moción en Murcia, “no nos informó y nos pareció justa y la apoyamos”. “¿Por qué lo que parece justo para Murcia no vale para España? No valen excusas”, dijo. Iglesias se mostró dispuesto a negociar el candidato alternativo si el Partido Socialista apoyara la moción. “(El candidato) no nos parece lo crucial, eso estamos dispuestos a hablarlo”, afirmó. “Los partidos que siguen sosteniendo a Rajoy (en referencia a PSOE y Ciudadanos) tienen que decir sí a la moción de censura y a partir de ahí que planteen los candidatos que quieran. Eso para nosotros no va a ser un problema”, insistió, para a renglón seguido asegurar que PSOE y Cs tienen que “reflexionar” dado el “momento de excepcionalidad democrática” que se está viviendo en España por los últimos casos de corrupción. “O estás con los corruptos, o estás contra los corruptos”, zanjó.