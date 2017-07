Un centenar de personas rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco en un acto en la Eurocámara convocado por PP, PSOE y UPyD

Etiquetas

Casi un centenar de personas, en su mayoría eurodiputados y personal de las instituciones europeas, han rendido homenaje al concejal del Partido Popular de Ermua Miguel Ángel Blanco en un acto en la Eurocámara en el vigésimo aniversario de su secuestro y asesinato por ETA bajo el lema 'Unidos. Con determinación. Sin miedo', que ha sido convocado por el PP, el PSOE y UPyD.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, así como el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, también han acudido al homenaje convocado a las 12.30 horas en frente del hemiciclo en la Eurocámara en Bruselas, aprovechando su visita en la capital comunitaria, así como el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, el presidente del grupo del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y numerosos eurodiputados del PP, PSOE, UpD, Ciudadanos, Podemos, IU y PNV.

"El asesinato de Miguel Ángel Blanco significó que todos los españoles de buena fe salieran a la calle a decir a ETA "basta ya", ha recordado el eurodiputado popular y presidente del PP en el País Vasco cuando su compañero de partido fue secuestrado y asesinado en 1997, Carlos Iturgaiz, uno de los convocantes del acto.

Iturgaiz ha denunciado que "el asesinato de Miguel Ángel fue el intento por parte de ETA de exterminar al PP del País Vasco por defender la democracia, la libertad y por ser vascos y españoles".

"Jamás podremos perdonar ni olvidar el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, al igual que el de los otros cientos de víctimas que han sido vilmente asesinadas por las alimañas de ETA", ha asegurado.

Si cuando ocurrieron los hechos los partidos nacionalistas "no estuvieron a la altura" por "pactar con lols verdugos en vez de con las víctimas" mediante el Pacto de Estella, Iturgaiz ha lamentado que "hoy, 20 años después, sigue habiendo partidos políticos que prefieren estar con los verdugos antes que con las víctimas, que no condenan el asesinato de Blanco, que no están dispuestos a homenajearle" y que "los que aplaudían y apoyaban el asesinado de Blanco y otras víctimas del terrorismo siguen sentados en las instituciones democráticas" en España, "apoyando las mismas ideas por las que ETA intentó justificar el asesinato de Blanco hace 20 años".

También ha rechazado "el relato que quieren contar algunos nacionalistas y algunos dirigentes de Podemos, falseando la verdad" durante el acto, al que por parte de Podemos han acudido la eurodiputado bilbaíno de Podemos, Xavier Benito, y su compañera de filas Tania González.

El presidente del grupo PPE en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, ha recordado que Miguel Ángel Blanco fue "víctima de la violencia injustificable de la banda terrorista ETA". "Su recuerdo y el de las demás víctimas del terrorismo nos hacen seguir trabajando para lograr que la Unión Europea sea un espacio en el que la violencia y el terrorismo nunca más tengan cabida", ha dicho.

La eurodiputada popular Teresa Jiménez-Becerril, que perdió a su hermano Alberto Jiménez Becerril a manos de ETA en 1998, ha recordado que "hubo un antes y un después del asesinato de Miguel Ángel Blanco", cuya "atroz muerte arrancó de cuajo la máscara de los terroristas y sus cómplices y dio visibilidad a todas las víctimas".

"Miguel Ángel nos representa hoy y nos representará siempre", ha asegurado la eurodiputada, que ha reclamado "responder con unidad y dignidad, como se hizo tras el asesinato de Miguel Ángel", "un héroe de nuestra democracia porque consiguió que la sociedad se sintiera fuerte para enfrentarse al terrorismo".

"Todos y cada uno de los que dieron sus vidas, todas y cada una de las víctimas, son nuestros héroes", ha subrayado, dejando claro que "la voz de las víctimas es más potente que el silencio que quieren imponernos los equidistantes".

La eurodiputada de UPyD, Maite Pagazaurtundúa, cuyo hermano era jefe de la Policía local de Andoain asesinado por ETA y que también ha coorganizado el homenaje en la Eurocámara junto con el eurodiputado del PSOE, José Ramón Jáuregui, ha reclamado "transmitir" al resto de ciudadanos europeos lo que "ocurrió realmente y renovar aquel espíritu para derrotar al terrorismo". "Y conseguir medidas para las víctimas del terrorismo", ha defendido.

Pagazaurtundúa, que era diputada socialista en el Parlamento vasco cuando Miguel Ángel Blanco fue secuestrado y asesinado, ha justificado el lema del acto en la Eurocámara 'Unidos, Con determinación, Sin miedo' porque "la sociedad se unió por encima de las siglas políticas" frente al secuestro del concejal de Ermua, "la sociedad española no dudó frente al chantaje" y "el pueblo de Ermua venció al miedo intenso que ETA causaba" y "lideró una forma de rebelión pacífica y democrática".