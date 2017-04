Oposición reprocha al PP la supuesta corrupción en el Canal en un pleno repleto de alusiones a la detención de González

Etiquetas

Los Grupos Parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid han reprochado al PP y han pedido explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sobre la supuesta corrupción en el Canal de Isabel II en un pleno repleto de alusiones a la detención este miércoles del expresidente autonómico Ignacio González en el marco de la 'Operación Lezo'.

La detención ayer del expresidente de la Comunidad de Madrid y de varias personas de su entorno, como su hermano y su cuñado, en el marco de una operación conjunta puesta en marcha a instancias de los jueces de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y Carlos de la Mata ha protagonizado gran parte del pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves.

A su entrada a la Cámara todos los portavoces de la oposición han hablado de lo sucedido ayer. Por su parte, tres días después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor del caso Gürtel, viese indicios de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos en su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, la diputada del PP Josefa Aguado ha asegurado que dimitirá si es imputada por la trama Gürtel.

La que no ha hecho declaraciones es la portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid Isabel González, hermana del expresidente Ignacio González y mujer de otro de los detenidos, José Juan Caballero. Ha acudido puntual a su escaño pero su rostro reflejaba el cansancio y la preocupación.

Ya en la sesión de control, el primero en tomar la palabra ha sido el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, quien ha preguntado a la presidenta Cifuentes por su compromiso con la regeneración democrática asegurando que él no seguiría en su cargo tras la detención de un presidente de su partido.

"Si algún día, que espero que sea pronto, hay un presidente del Gobierno de Ciudadanos y se lo lleva la Guardia Civil detenido por ser el responsable de una organización criminal, les aseguro que al día siguiente yo no estoy aquí, por vergüenza torera y por dignidad política", ha manifestado Aguado, quien también ha puesto el foco en la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid en pasadas campañas electorales.

En el hemiciclo, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha hablado de una situación "alarmante" y en los pasillos de la Cámara ha considerado que "va ser difícil que el PP regenere al PP" porque existe una corrupción "tan inscrita" en la Comunidad de Madrid que va a ser difícil que el PP pueda llevar a cabo una regeneración.

No sólo el portavoz del PSOE se ha referido a los hechos que están marcando la agenda política madrileña esta semana. A lo largo de la sesión de control al gobierno varios diputados de su Grupo han lanzado reproches a la bancada popular. Así lo ha hecho el portavoz socialista en materia sanitaria José Manuel Freire, quien ha criticado la "caries política de la corrupción que afloró de manera clara ayer".

Su compañera de filas Carmen Martínez Ten ha afeado que "Madrid no financia la mayoría de los anticonceptivos"; pero sí "se ha financiado la Ciudad de Justicia fantasma o los negocios sucios de Canal en América" y también desde el PSOE Mónica González ha denunciado que el PP "más que cooperación hacía corrupción, como decían los informes del Canal".

"NUNCA NADA" EN EL PP SON CASOS AISLADOS

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha puesto la vista tanto en lo sucedido ayer como en la entrevista que Cifuentes concedió a una revista en la que aseguraba que en las reuniones con hombres "hacerse la rubia" ayuda a "conseguir más". Así, ha dicho a la presidenta que la Cultura no es una revista y le ha preguntado qué camiseta elegirá ahora que González ha sido detenido", en alusión a la de Khalessi que llevaba cuando imputaron al popular Daniel Ortiz.

Al igual que ha sucedido con el PSOE, diputados de Podemos han afeado al PP lo sucedido en el Canal. Eduardo Fernández Rubiño ha criticado que en materia educativa han "hecho trajes a medida a sus amigos", pero ha considerado que no hay que extrañarse porque, en su opinión, lo hacen "con todo" lo público como la sanidad o la educación.

"Y lo hicieron con el agua de todos madrileños para beneficiar a esa organización criminal que hoy solo puede tener un nombre y es PP", ha señalado a renglón seguido. Por su parte, Beatriz Galiana ha considerado que "nunca nada" en el PP son casos aislados.

Pero Podemos ha ido más allá y ha avanzado que pedirá la comparecencia de Cifuentes en el pleno de la Cámara para dar cuenta de las actuaciones que va a poner en marcha ante los hechos supuestamente irregulares llevados a cabo en el Canal de Isabel II.

También ha pedido su comparecencia en la comisión de corrupción, a la que también han llamado a declarar a Ignacio González y a varios miembros del PP como el actual director general de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y el alcalde de Alcorcón, David Pérez, todos ellos miembros del Consejo del Canal de Isabel II, indican.

Además, han llamado a Agapito Ramos, José Manuel Serra, exvicepresidente consejero del Canal de Isabel II, y a Fernando Cevallos, miembro del Consejo de Administración de Canal Extensia en 2013.

UN "EJEMPLO DE TRANSPARENCIA"

Por su parte, desde el PP ha hablado en los pasillos de la Cámara su portavoz, Enrique Ossorio, quien ha afirmado que la 'Operación Lezo' ha podido ser ejecutada gracias a la acción de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, quien ha dado "un ejemplo de transparencia y regeneración" en un acto "pionero en España" y de "valentía".

Respecto a qué relación mantenía con el expresidente regional, Ossorio ha indicado que "mentiría" si dijera que no trabajó "bien con él". "Sé que hoy no es políticamente correcto, pero trabajaba bien con él, era un hombre que se conocía los temas, que trabaja muchísimo, y sus decisiones me parecían acertadas", ha reconocido el portavoz popular. Del mismo modo, ha asegurado que "nunca" pensó que pudiera pasar algo así, ya que "nunca" dio crédito a los "rumores".