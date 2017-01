El PI seguirá las instrucciones de los servicios jurídicos para "desbloquear la crisis" del Parlament

Etiquetas

El PI ha asegurado este martes que seguirá las instrucciones que dicten los servicios jurídicos del Parlament para "ayudar a desbloquear la crisis institucional" de la Cámara. Además, la formación ha criticado la "deslealtad" del PP al "impedir resolver el conflicto".

En un comunicado, el PI también ha censurado a PSIB, Podemos y MÉS su falta de previsión para desbloquear una situación que consideran que deberían haber tenido prevista.

Por ello, este partido ha pedido a los grupos con representación en la Mesa que "dejen de hacer el ridículo". "Ni el PP los partidos del Govern han estado a la altura", ha indicado el PI.

La formación ha remarcado que no seguirá las instrucciones de ningún grupo parlamentario sino las de la Oficialía Mayor y, por ello, no se ha sumado a la petición de convocatoria de "una Junta de Portavoces que no tiene capacidad de tomar una decisión por encima de la Mesa", concluyen.