PP-A dice que Andalucía "no podrá levantar cabeza" si Díaz "sigue de gira" porque "no está ni diez minutos" en la Junta

Bendodo asegura que "el peor gobierno que tenemos tiene el puesto de presidenta vacante"

El portavoz del PP andaluz, Elías Bendodo, ha asegurado que Andalucía "no podrá levantar cabeza" si la presidenta de la Junta, Susana Díaz, continúa "de gira" por España en su carrera a la Secretaría General del PSOE. Así, ha lamentado que la dirigente andaluza no esté "ni diez minutos al frente" del Gobierno autonómico.

En un acto con afiliados en Málaga, ha señalado que una comunidad autónoma con nueve millones de habitantes como es Andalucía no puede tener "una presidenta a la fuga". "Así es imposible, estamos a la cola de todo y tenemos a una presidenta de 'tour'", ha lamentado, añadiendo que "no se puede gobernar Andalucía desde el coche oficial, entre mitin y mitin; no se puede gobernar a distancia".

Ha incidido en que en Andalucía "necesitamos una Junta que crea, simple y llanamente, en las posibilidades" de esta comunidad autónoma. A juicio de Bendodo, el "problema" de esta tierra es que hay una presidenta "que no está pendiente de las cosas y de los problemas de Andalucía, que ha demostrado que no le importan lo más mínimo".

Así, ha recalcado que lo que "le gusta" a Susana Díaz es "estar de gira por toda España". "Esta semana ha estado en Cantabria, Cataluña y Galicia y dos días en Andalucía para dar dos mítines en Jerez y Huelva", ha apostillado.

Bendodo ha reiterado que para gobernar hay que "pegarse al terreno, escuchar a la gente y dar soluciones; es estar al lado de las personas y de los colectivos". En definitiva, para Bendodo, "el peor gobierno que podíamos tener tiene el puesto de presidenta vacante".