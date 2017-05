La 'número 2' del PP de Cantabria ve "absurda" la petición de dimisión a Buruaga del grupo de críticos

Etiquetas

González Revuelta cree que dicha petición "demuestra" que "Ignacio Diego y sus adeptos no han aceptado el resultado democrático del Congreso"

La secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta, ha tildado de "petición absurda" la solicitud de dimisión en 7 días que ha trasladado este lunes a la presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, el grupo de alcaldes, números uno y afiliados del PP cántabro que no reconoce a la nueva Directiva regional.

Así lo ha señalado la 'número 2' del PP de Cantabria en una breve declaración remitida a los medios de comunicación poco más de hora y media después de concluir la rueda de prensa de Joaquín Solanas, portavoz de este grupo de críticos con la nueva Dirección regional del partido, en la que han instado a Sáenz de Buruaga a dimitir en este plazo máximo de 7 días para poder celebrar un nuevo Congreso; "integrar y unificar las diferentes corrientes del partido", y "generar un discurso que ilusione y siga ganando elecciones".

Para González Revuelta, la petición de este grupo --que denunció ante la Dirección nacional "irregularidades" en el Congreso-- "demuestra que Ignacio Diego y sus adeptos no han aceptado el resultado democrático del Congreso" del partido en que Sáenz de Buruaga venció al hasta entonces presidente del PP cántabro por cuatro votos.

Este grupo de críticos cree que Sáenz de Buruaga en los casi dos meses como presidenta del PP de Cantabria, ha mostrado ya su "incapacidad" para liderar el partido y le acusan de estar llevándolo a "una ruptura cada vez mayor" y precipitándolo a "los peores resultados electorales de la Historia".

En la rueda de prensa --que se ha producido casi al tiempo que Sáenz de Buruaga participaba en Madrid en el Comité Ejecutivo Nacional--, Solanas no ha aclarado si Diego respalda esta petición de dimisión de Sáenz de Buruaga y se ha limitado a señalar que él "no habla" con el expresidente del partido.

"Yo con Ignacio Diego no hablo. Literalmente. No por nada, sino que yo soy un portavoz de unos alcaldes, de unos concejales, de números uno, de pedáneos, de afiliados y como tal me dirijo a vosotros", ha zanjado cuando se le ha preguntado por esta cuestión.