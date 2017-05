El PP rechaza ampliar la comisión sobre Fernández Díaz porque tras dos comparecencias ya está claro que "no hay nada"

Etiquetas

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha rechazado este lunes que se prorrogue durante seis meses la comisión constituida en marzo para investigar el posible uso político del Ministerio del Interior bajo la etapa de Jorge Fernández Díaz porque, a su juicio, con las dos comparecencias que se han producido ya ha quedado claro que "no hay nada" que investigar.

Así ha justificado Hernando, en declaraciones en el Congreso, la negativa de su grupo a modificar el orden del día del Pleno de esta semana, reservado a los Presupuestos Generales del Estado, para votar esa prórroga de los trabajos de la comisión de investigación.

El cambio en el orden del día requiere unanimidad y tanto el PP como Ciudadanos se han opuesto a alterarlo, con lo que el plazo para la presentación de un informe de conclusiones vencerá el 9 de junio. Por contra la Junta de Portavoces si ha tenido unanimidad para votar esta misma semana que se amplíe en 15 días el plazo para que la subcomisión sobre violencia de género presente sus conclusiones.

En opinión del dirigente 'popular', "no tiene sentido" que si inicialmente se habían acordado tres meses de trabajos ahora se quieran ampliar otros seis. "Ya se han producido comparecencias en las que se ha visto claramente que no hay nada, quieran ahora prorrogar seis meses más no tiene sentido", ha explicado.

DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE

En este periodo la comisión únicamente ha recibido a dos comparecientes, el propio Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso, ambos protagonistas de unas conversaciones grabadas en el Ministerio del Interior en las que se hablaba de airear determinados asuntos para perjudicar a las formaciones independentistas.

"Se han producido comparecencias suficientes", ha insistido Hernando, a la vez que ha hecho hincapié en que los comisionados también han recabado ya bastante información para poder aprobar unas conclusiones. "Ellos mismos no se han puesto de acuerdo a la hora de formular y producir nuevas comparecencia y lo que no puede ser es que aquí se inicien comisiones que luego nunca se acaban, porque eso genera frustración y no hace nada en beneficio del prestigio de la Cámara", ha aseverado.