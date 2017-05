PP carga contra "guerras internas" de Ahora Madrid y el "pato cojo" de Carmena, que tiene a Madrid lleno de "caos"

Etiquetas

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este jueves durante su intervención en el Pleno del estado de la Ciudad, contra las "guerras internas" de Ahora Madrid, el "pato cojo" que a su juicio es la alcaldesa, Manuela Carmena, y el "caos" y las "majaderías" de las que se ha llenado Madrid con este Gobierno municipal.

En el que ha sido su primer Debate del Estado de la Ciudad como portavoz de la bancada popular, Martínez-Almeida ha definido a la regidora como un "pato cojo", nomenclatura utilizada en Estados Unidos para "definir a aquellos presidentes que no tienen maniobra para dirigir la política".

Así, el portavoz popular, en una intervención con reiteradas apelaciones a distintos miembros de Ahora Madrid, ha asegurado que la regidora tiene "dos opciones: o seguir gestionando las diferencias de Ahora Madrid o dar un giro radical y ponerse a gestionar los problemas de los madrileños".

Tras un breve recuerdo a quien fuera la portavoz del Grupo, Esperanza Aguirre, Martínez-Almeida ha señalado que se cumplían dos años, no del Gobierno de Ahora Madrid, sino "de la derrota" de esta formación en las pasadas elecciones municipales.

El portavoz de los populares ha criticado la "ruptura del principio democrático" que a su juicio ha llevado a cabo Ahora Madrid durante sus dos años al frente de la Alcaldía madrileña. En este sentido ha pedido que cumplan con los acuerdos del Pleno. "¿Va a cumplir los acuerdos del Pleno, va a respetar la democracia?", ha preguntado a la alcaldesa, Manuela Carmena.

Además, el portavoz del PP ha hecho referencia a la "división interna" de Ahora Madrid porque afecta "de forma decisiva" al Gobierno de Madrid. "Son facciones de Gobierno, son guerrillas entre sí", ha expresado Martínez-Almeida, quien ha acusado al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, de "filtrar información en contra de Cueto --coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto-- a un medio de comunicación".

La bancada de Ahora Madrid también ha recibido por parte de Martínez-Almeida el calificativo de "especialistas en manipular y monopolizar los sentimientos de las personas". En este punto, el portavoz del PP ha recordado que cuando Ahora Madrid llegó a la Alcaldía alertaban de 25.000 niños desnutridos en la ciudad de Madrid, y de una gran emergencia habitacional. "Pero la impostura se ha revelado", ha reprochado.

A este respecto, Martínez-Almeida ha acusado al Gobierno municipal de gastar más de 270.000 euros en "limusinas de lujo" para los empresarios de Bollywood que acudieron a Madrid para celebrar los 'Óscar' del cine indio. Por ello ha preguntado a Sánchez Mato si se iba a dirigir al acabar el Pleno a la Fiscalía a "denunciar este convenio".

CUETO, EMPERADOR DE IFEMA

Martínez-Almeida no ha pasado por alto el anuncio de Carmena de querer construir un auditorio de 80.000 personas en Ifema. "Anuncian un auditorio de 80.000 personas cuando no ha sido aprobado por Ifema y cuando la presidencia es rotatoria", ha criticado el portavoz popular, quien ha añadido que "porque Cuesto se ponga de emperador de Ifema no significa que puede hacer lo que quiera".

Además, el portavoz popular ha criticado que la intervención de Carmena se haya guiado por "encuestas", pero que no haya explicado que los madrileños tienen "tres problemas: la limpieza, los atascos y contaminación y la inseguridad".

Por ello, ha afeado que Carmena no haya hecho público que el 65 por ciento de los madrileños "dicen que Ahora Madrid ni entiende ni sabe gestionar los problemas de la ciudad". ·Son expertos en la creación de una red clientelar", ha espetado, tras lo que Ahora Madrid ha irrumpido en risas y aplausos. En este punto, Martínez-Almeida ha pedido a la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, que se comportara porque no estaba "en una capilla".

El PP también ha criticado los contratos menores del Ayuntamiento, los "colocaos" --supuestos enchufados--, los 135 asentamientos ilegales que hay en la ciudad, la "nula" creación de plazas en Centros de Día. "Este es el Madrid de los cuidados; tratan mejor a los de Bollywood que a los madrileños", ha criticado.

El portavoz del Grupo Municipal Popular también se ha detenido en las inversiones ejecutadas por Ahora Madrid, a quien ha acusado de "maquillar" 230 millones de euros con la compra de edificios como Alcalá, 45. Además, Martínez-Almeida ha señalado que los carriles bici construidos "están denunciados".

"¿ES PODEMOS UN PARTIDO DE TERRORISTAS Y DELINCUENTES?"

Después de que Carmena dijera que había que ganar elecciones "sin cohecho, sin trampas, sin dinero que entra por donde no debe entrar", y que se ponía en la piel del PP, porque entendía que ellos se sentían mal ante esos casos, Martínez-Almeida ha enumerado miembros de Podemos que han sido encausados.

"No hay un artículo del Código Penal que no toquen. ¿Es Podemos un partido de terroristas, delincuentes y traficantes? Pues apliquen el mismo criterio a todos", ha espetado.