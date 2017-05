El PP lamenta que cuestiones internas de un partido afecten a la gestión del Gobierno

Etiquetas

El diputado del PP, Pedro de Rueda, se ha referido este jueves a la dimisión del consejero de Industria, Empleo y Turismo, Francisco Blanco, y ha lamentado que las cuitas internas de un partido acaben pasando factura al gobierno porque "no es lo que los asturianos necesitan".

"No voy a hablar de cuestiones internas de un partido que no es el mío, pero como ciudadanos creo que parece claro que las primarias han influido en su decisión y eso no es bueno ni para Asturias ni para los ciudadanos. Que cuestiones internas acaben afectando a un puesto en el cual tu eres consejero de todos los asturianos y el parón en la legislatura no es bueno para los ciudadanos", ha dicho.

La dimisión del consejero ha centrado la actividad de esta mañana en la sede Parlamentaria ya que la misma ha obligado a reordenar el orden del día previsto para el Pleno. Los grupos se han referido a esta cuestión que han ligado al resultado de las primarias del PSOE.

Así el diputado del PP ha indicado que las razones concretas de su marcha las deberá explicar el propio Blanco, pero "es evidente que o el no está contento o no están contentos con él, cuando en realidad los que no están contentos son los asturianos".

De Rueda ha indicado que "cuando un consejero no termina una legislatura es la historia de un fracaso" y en el caso de Blanco el fracaso está acreditado por los datos de su Consejería y su mala gestión al frente de la misma.

"Probablemente no se irá por esos datos y esa gestión, pero sólo por eso ya sería bastante justificado que se fuera", ha indicado el diputado del PP que este jueves tenía previsto interpelar a Francisco Blanco en sesión plenaria.