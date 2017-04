CANAL. GARZÓN PREGUNTA POR ESCRITO AL GOBIERNO QUÉ SECRETARIO DE ESTADO AVISÓ A GONZÁLEZ

Etiquetas

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha dirigido varias preguntas por escrito al Gobierno para conocer qué secretario de Estado avisó al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González de que estaba siendo investigado.Garzón pregunta al Gobierno a qué secretario de Estado se refería Ignacio González en la grabación contenida en el sumario de la investigación judicial sobre el supuesto desvío de fondos del Canal de Isabel II. Subraya que, según informaciones publicadas, el sumario incluye la grabación de una conversación en la que González dice: "He hablado con el secretario de Estado y me ha dicho que me ande con cuidado", momento a partir del cual dejó de mantener determinadas conversaciones telefónicas.Quiere saber, además, si es "habitual" que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se reúna con investigados por corrupción vinculados al PP, como el hermano de González, que ha sido también detenido y encarcelado en esa operación. Según el auto, recuerda Garzón, Pablo González se reunió con Nieto en su despacho oficial justo al día siguiente de que ambos hermanos supieran que estaban siendo investigados y tras una conversación entre los dos en la que se preguntaban quién ocupaba en ese momento el cargo de secretario de Estado de Seguridad. Después de ese encuentro, Pablo González dijo que había sido "interesante" pero sin querer dar más detalles por teléfono a su interlocutor. Garzón quiere saber qué opinión merece al Gobierno el hecho de que desde sus propias filas se alerte a investigados por corrupción para que "se anden con cuidado", y si considera normal o solo fruto de la casualidad que altos cargos de Interior mantengan esas reuniones como también hizo Jorge Fernández Díaz con Rodrigo Rato.