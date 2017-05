Peñarroya: "Vamos con la convicción de traernos la victoria a Andorra"

Etiquetas

El entrenador del Morabanc Andorra, Joan Peñarroya, ha asegurado este martes en la previa del primer partido de cuartos de final del Playoff contra el Real Madrid, líder de la Fase Regular de la Liga Endesa, que acuden al feudo rival con "ilusión, deseo y ambición" y sobre todo "convicción" de poder ganar y volver al país de los Pirineos con el triunfo.

"Un partido de mucha motivación para nosotros, que afrontamos con mucha ilusión, deseo y ambición de ganarlo. Nadie confía en que podamos dar la sorpresa, el Madrid es superior a nosotros y súper favoritos pero los precedentes nos reafirman en que si hacemos un buen partido podemos competir y por qué no ganar al Madrid. Vamos con la convicción de hacer un gran partido y traernos la victoria a Andorra", señaló en rueda de prensa.

Peñarroya ha visto cómo su equipo perdía los tres partidos de esta temporada frente al Real Madrid pero siempre luchando y en la prórroga. En los cuartos de la Copa del Rey cayeron por 99-93, y en la Liga Regular por 96-92 en Madrid y 86-88 en Andorra. "Esperamos que estos pequeños detalles decanten la victoria para uno y otro equipo, siempre será favorable para nosotros", comentó.

"No recuerdo nunca haber jugado tres partidos con tres prórrogas, y los tres los perdemos y los teníamos que haber ganado los tres. Jugamos contra el gran favorito, contra un equipo mejor y superior a nosotros. Una eliminatoria que todos dan ganada con 2-0 y que nosotros estamos convencidos de que podemos ganar al Madrid en su pista. Tendremos que jugar un gran partido, pero hemos hecho tres partidos que pueden servir", reconoció.

De ahí que reiterara que van a jugar "convencidos" pese a los problemas que acarrean de lesiones. "Jugaremos mirando adelante e intentando aprovechar las cosas buenas que nos pueda dar jugar con jugadores pequeños. Vamos a buscar soluciones. Con los precedentes de esta temporada dudo de que se relajen y empiecen despistados", comentó.

"A nosotros no nos afecta la 'Final Four' seguro, a ellos veremos. Quedaron fuera en 'semis', un resultado que no sea muy ilógico. Puede dejar al equipo algo triste en ese momento, llegaba con potencial y en forma, pero les queda la Liga. Algunos jugadores no hicieron un buen partido, reconocido por ellos. Esperamos al mejor rival y tras este fin de semana esperamos al mejor Madrid y la respuesta de jugadores que querrán reivindicarse", avisó sobre cómo se podrían encontrar al rival.

Por otro lado, el técnico reconoció que tendrá las bajas seguras para este cruce de los ala-pívots Beka Burjanadze y Nacho Martín. "Beka viaja y en las mismas condiciones que Nacho Martín, que viajan pero no juegan. Beka no estará para el segundo partido", apuntó.