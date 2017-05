Reyes destaca la participación "activa" de los socialistas jiennenses para definir el futuro proyecto del PSOE

Etiquetas

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado que los socialistas jiennenses, como han "hecho siempre" que hay un proceso congresual en el partido, aportan su "experiencia" y su participación "activa", especialmente "en algo tan fundamental como es definir el proyecto del PSOE de España" en el futuro más próximo.

Así lo ha indicado antes de la Comisión Ejecutiva Provincial que se ha reunido este jueves para, entre otros asuntos, convocar el Congreso Provincial Extraordinario que el próximo 27 de mayo reunirá a los delegados elegidos por la militancia de las agrupaciones locales "para analizar las enmiendas que aporte cada agrupación en el marco del proceso congresual" actual.

"En ese Congreso, los socialistas jiennenses haremos lo que siempre hemos hecho: aportar nuestra experiencia, la capacidad de un número importante de militantes que siempre que hay un congreso participa de manera activa, y más aún en algo tan fundamental como es definir el proyecto del PSOE de España para los próximos años", ha asegurado.

En concreto, 34 serán los hombres y mujeres de la provincia que, en base a la militancia de Jaén cuando se cerró el censo al convocar el Congreso Federal, participarán en el mismo. Además, ha anunciado que el PSOE jiennense creará grupos de trabajo que sumarán enmiendas a la Ponencia Marco del Congreso a las que lleguen de cada agrupación municipal.

Por otro lado, en la reunión también se ha hablado de gestión, y en ese sentido, Reyes ha lamentado que el PP "se esté riendo de la provincia" al presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que "preocupan" y que "han sido el mayor insulto que en la historia reciente de la democracia ha sufrido una provincia como la nuestra".

"Pero nos preocupa aún más la gestión presupuestaria. Hoy escuchaba a la subdelegada del Gobierno hablando de que la autovía A-32 es la gran apuesta del Gobierno en la provincia. Pues bien, en los últimos años han sido 45 millones de euros los consignados para el tramo entre Úbeda y Torreperogil y lo único que han hecho ha sido arañar algo en algunas cunetas y algún pequeño movimiento de tierras", ha afirmado.

Por este motivo, ha lamentado que se "estén riendo" de Jaén, "una provincia que por el contrario, lo que requiere es un trato positivo y diferencial como sucedió con el Plan Activa Jaén, y más aún cuando coincide en un momento en el que el secretario de Estado de Hacienda y el ministro son de la provincia", en alusión a José Enrique Fernández de Moya y Cristóbal Montoro.

En este sentido, el secretario general de los socialistas jiennenses ha considerado que estas cuentas ponen de manifiesto que ambos "demuestran no tener sangre en las venas porque esto no lo hace alguien que quiere a su tierra".

El tercer tema destacado entre los abordados en la reunión es el de la reforma de la PAC que entrará en vigor después del año 2020 y que también "preocupa a los socialistas" después de ver que "la última reforma del PP ha supuesto que Jaén pierda 272 millones de euros".

"Por eso vamos a articular los mecanismos que sean necesarios para exigir no sólo que la provincia no pierda ni un euro más sino que tenemos que ser capaces de recuperar aquello que nos han quitado de una manera indigna por parte de un partido que no ha creído nunca en Jaén y menos en los olivareros", ha manifestado.