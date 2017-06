Rodríguez (PSPV): "Si se viera o pareciera que Ejecutiva del PSOE toma parte por un candidato sería un gravísimo error"

Etiquetas

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, encargado de conducir la campaña del secretario general del PSPV y candidato a la reeleción al frente del partido, Ximo Puig, ha subrayado este martes "si se pudiera ver o solo que pudiera parecer que la Ejecutiva Federal del PSOE está tomando parte por un candidato sería un gravísimo error".

Así lo ha indicado Rodríguez a los medios de comunicación antes de comenzar el pleno extraordinario de la corporación provincial, al ser preguntado por la posibilidad de que el partido pudiera apoyar a un candidato concreto. No obstante, ha considerado que "eso no va a suceder y se va a garantizar toda la limpieza de unas primarias" en las que el apoyo "solo lo tienen que dar los militantes".

Al respecto, Rodríguez ha considerado que esta posibilidad no debería producirse porque "en un proceso de primarias se da la voz a la militancia". "Si no le damos la voz, es que no hemos entendido nada de lo que ha pasado hasta ahora", ha puntualizado.

Por ello, ha remarcado que "si se pudiera ver o solo que pudiera parecer que la Ejecutiva Federal está tomando parte por un candidato sería un gravísimo error". "Entiendo que eso no va a suceder y se va a garantizar toda la limpieza de unas primarias en las que nadie tiene que tener ningún apoyo porque ese apoyo solo lo tienen que dar los militantes", ha puntualizado.

Cuestionado sobre la decisión del alcalde de Burjassot, Rafa García, de presentar candidatura alternativa a Puig para "hacer más partido" y evitar que "cuatro" tomen las decisiones importantes, ha remarcado que en un proceso de primarias "son los militantes los que toman la voz" y "cualquier compañero tiene todo el derecho a presentar su candidatura y a llevar a cabo una campaña en la que explica los motivos por los que presenta esa candidatura".

En cualquier caso, ha subrayado que el liderazgo del también jede del Consell "no está en peligro" y "está haciendo un muy buen trabajo", por lo que no ve ningún motivo por el que "no darle todo el apoyo como secretario general y presidente de la Generalitat valenciana", ha subrayado.