Rufián (ERC) se abre a negociar la moción de censura: "Somos los campeones antirajoy"

Condiciona su apoyo a que el candidato alternativo no ponga trabas al referéndum catalán

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián se ha abierto este jueves a negociar la moción de censura que Podemos ha anunciado contra el presidente del Gobierno: "Somos los campeones antirajoy, antipp y anti las políticas reaccionarias que representa el PP".

En una entrevista de Europa Press, ha señalado, sin embargo, que su partido fija como condición que el candidato alternativo a la Presidencia respete el proceso soberanista: "ERC no tendrá ningún problema en apoyar un cambio a Rajoy siempre y cuando el nuevo gobierno no ponga ningún obstáculo al referéndum".

"Ningún problema en sentarnos con todo el mundo. Eso sí, ERC no traicionará a su votante, a que el pueblo catalán vote. El referéndum no es accesorio, no es una manía del pueblo de Catalunya", sino algo que apoya la mayoría, ha defendido el portavoz republicano.

Ha concluido que no se podrá señalar a ERC como culpable de que Rajoy siga en la Moncloa, pero ha concluido que el referéndum es esencial y que avalarlo "sería una muy buena forma de empezar para un gobierno del cambio".

Pese a que ERC es uno de los impulsores del proceso de independencia de Catalunya, Rufián considera que puede prestarse a negociar una moción en el Congreso, ya que cree que su partido "siempre tiene que estar dispuesto a hablar de cambio y de regeneración de la vida política sea donde sea".

Rufián considera que cualquier alternativa a Rajoy forjada desde la izquierda debería avalar que los catalanes votaran en referéndum y lamenta que el PSOE y sus tres candidatos a la secretaría general insistan en rechazar una votación así.

El republicano critica que "el lehendakari del 'apartheid' a la izquierda 'abertzale' --Patxi López--, que el exconsejero de Caja Madrid --Pedro Sánchez-- y que la presidenta de la comunidad autónoma con el paro más alto de Europa --Susana Díaz--" rechacen la consulta y cree que esto pone en duda la condición del PSOE de partido de izquierdas.

Además, ha atribuido la negativa de Cs a apoyar la moción a que son un partido sometido al PP: "Igual que el Espanyol 'B', el Barça 'B' y el Athletic 'B' no van contra el equipo principal, el filial del PP que es Cs no irá contra el equipo principal".

LAS FORMAS DE DOMÈNECH

ERC ha conocido las intenciones de Podemos de impulsar la moción de censura por una llamada de "30 segundos" que el líder de EnComúPodem en el Congreso, Xavier Domènech, ha realizado al vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras.

Rufián lamenta estas formas, ya que considera que "el líder de Podemos para las cuestiones catalanas" --Domènech-- debería haber formulado esta propuesta de manera más formal, además de haberla comunicado también al portavoz de ERC en la Cámara Baja, Joan Tardà.