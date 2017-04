Sampaoli: "Argentina tendrá que esperar para hacerlo sin dañar a nadie"

Etiquetas

El entrenador del Sevilla FC, Jorge Sampaoli, ha asegurado que está centrado en su presente pero ha reconocido este jueves que sí hay un interés de la AFA para que sea el próximo seleccionador de Argentina, aunque tal oferta deberá esperar a ser firme y ser valorada a final de temporada para "no dañar" al club hispalense en caso de que la acepte.

"Sé que hay un interés, porque desmentirlo sería mentirle a ustedes, sé que dicen que soy la persona elegida, pero tendrán que esperar los tiempos que correspondan para hacerlo de manera sin dañar a nadie, porque hacerlo ahora es dañar al Sevilla y eso no lo voy a permitir", aseguró en rueda de prensa.

Ante tal interés de Argentina, reconoció que al inicio de temporada ya les rechazó por haber firmado con el Sevilla. "Yo a principio de año tuve la misma posibilidad y como me había comprometido con el club y con futbolistas me negué la chance de ir a Argentina. Está pasando en un momento en el que el equipo necesita toda la focalización para clasificar a 'Champions'. Yo no puedo desviar la atención", indicó.

"Sé que hay una intención real, pero en el momento en el que haya una interlocución con el presidente de la AFA seguramente el mensaje será que hasta final de temporada no puedo recibir a nadie en una reunión porque indudablemente tengo mi cabeza focalizada acá. En partidos tan seguidos no me alcanza para pensar dos cosas a la vez", comentó al respecto.

Además, desveló que ha tenido hasta seis ofertas diferentes encima de la mesa. "He tenido la posibilidad de hablar con seis proyectos nuevos, pero no lo he hecho porque cada proyecto nuevo merece un análisis y hoy no tengo el tiempo para poder generarlo* Ni el análisis de lo que va a ser el Sevilla el próximo año, ni el análisis de lo que yo voy a hacer el próximo año", se sinceró.

"Pienso en este presente del Sevilla porque es lo que me entusiasma mucho, llegar al estadio y pensar de que tenemos a todos los hinchas encima de tener esta posibilidad que nos permita clasificarnos a 'Champions'. No tengo otra cosa que pensar en eso y todo lo que venga en el futuro se verá en el futuro", concluyó.

De hecho, recordó que su contrato con el Sevilla es por dos años más, aunque existe una cláusula de rescisión. "Tengo contrato por dos años acá y tengo modificaciones de cláusula, hay que ver las intenciones del Sevilla, que el presidente me dijo que va a hablar conmigo cuando terminen los seis partidos, las posibilidades como profesional de irse pagando la cláusula también las tiene un entrenador* Pero todo esto se decantará en el tiempo", apuntó.

"He tenido una comida con el presidente y volvimos a coincidir que pensamos solamente en el presente, una vez terminado esto, que es muy determinante, nos focalizaremos en el futuro. Estamos alineados en el mismo objetivo, él tampoco quiere hablar de futuro. Él necesita que el Sevilla esté en Champions y para eso estoy yo acá. Si no pasa lo que yo quiero que pase será por un problema de capacidad y no de compromiso", se sinceró.

En cuanto al partido de este viernes frente al Granada, aseguró que es un equipo de muy buenos futbolistas. "Es anárquico, no ha encontrado funcionamiento colectivo y por eso está en el lugar donde está, no ha podido congeniar las capacidades individuales con el funcionamiento colectivo. Pero sí termina siendo riesgoso para cualquier rival si estos futbolistas con tantas capacidades tienen una buena noche. Tenemos que funcionar muy bien como equipo", avisó.

Finalmente, preguntado por Rami y Nasri y la posibilidad de que jueguen señaló que "están entrenando". "Tienen pocos entrenamientos y tenemos que hablar con ellos para ver si pueden ser una opción. Entrenaron normal, pero hay que evaluar si pueden llegar a ser una opción. Están totalmente recuperados", comentó.