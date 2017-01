Sampaoli: "No puedo elegir, pero estamos pensando que el domingo es una final"

Etiquetas

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, afirmó que no puede "elegir" cual de sus dos próximos enfrentamientos ante el Real Madrid, el de Copa del Rey de este jueves con un resultado a remontar muy adverso o el del domingo en LaLiga Santander, es más importante, y aunque sí reconoció que "las intenciones serán las mismas" en ambos, el liguero es para ellos "una final".

"Si usted me dice que paso la eliminatoria, elijo el primero, pero no tiene nada que ver con la realidad y no puedo elegir, tengo que jugar y competir, sabiendo que tengo enfrente a un rival que normalmente les gana a todos", advirtió Sampaoli este miércoles en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web sevillista.

Para el argentino, "la importancia" del choque copero con el del domingo "es la misma en el desarrollo del juego", pero admitió que hay "poco tiempo" hasta el domingo y que por ello tendrá que "modificar algunos jugadores para llegar bien al domingo" porque están "esperanzados de recortarle distancias al Real Madrid".

"Las intenciones serán las mismas, aunque cambien los nombres propios. La intención de cada partido es la dignidad de cada uno para ganar", añadió al respecto el técnico del conjunto hispalense.

Sin embargo, en su discurso, pareció darle más importancia al partido liguero. "Estamos soñando despiertos, pensando que el domingo es una final. Tenemos que acortar esa distancia y estar vinculados, decir que estamos presentes y vamos a pelear por esta Liga. Es muy importante el partido del domingo porque nos acercaría al líder y eso habla de que estaríamos muy cercanos a la ilusión de la pelea", confesó.

Con todo, Sampaoli dejó claro que intentarán hacer un partido este jueves que les "permita soñar" con una posible remontada, que ve "muy compleja". "Pero vamos a ilusionarnos con hacer un gran partido, contra un gran rival que nos marcó una diferencia en la ida y ojalá que tengamos la 'chance' de acercarnos en algún momento del juego", remarcó.

"Ojalá que podamos darle a la gente lo que quiere ver, pero promesas que no se puedan cumplir obviamente no las voy a hacer. Ojalá que tengamos una muy buena noche para lograr un partido contra un rival que es hoy uno de los mejores del mundo", aseguró el argentino.

"OJALÁ NOS DEN UNA PUERTA PARA REMONTAR"

El preparador sevillista apuntó que van a "luchar" y "a tratar de ir a buscar el partido". "Pero de ahí a que suceda tendrá que ver con que tenemos un rival enfrente que está pasando un gran momento. Ojalá nos den una puerta para remontar el 3-0 y potenciar la ilusión, aunque un gol de ellos alejaría esta opción", reiteró.

De cara al partido, podría volver a jugar con tres centrales gracias a la "llegada" del francés Clèment Lenglet. "Normalmente el equipo se siente cómodo con ese dibujo y sería ilógico cambiarlo, porque cuando hemos jugado con esa disposición táctica nos ha hecho más sólidos", avisó.

En la lista ha metido al recién llegado Stevan Jovetic, que podría tener sus primeros minutos y al que no ve tirado a "una banda" sino como "en punta solo como en su selección o de segunda punta como juega a veces en sus equipos". "Si está bien, con la calidad que tiene nos puede aportar muchas cosas", recalcó.

En este sentido, no cree que lleguen más refuerzos invernales. "El grupo está respondiendo y la verdad que no sé si podrá modificarse la plantilla hasta final de enero porque hoy por hoy no veo que venga algún jugador más en alguna posición. Con la operación de Carriço habíamos pensado en un central más, pero lo veo difícil", comentó.