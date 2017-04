Santos presenta su candidatura a las primarias de Podemos como una "alternativa al continuismo que se propone"

Etiquetas

El candidato de Podemos presenta un proyecto "que fortalezca el partido desde lo municipal, territorial y organizativo"

El diputado y candidato a la secretaría general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha afirmado que su candidatura es una "alternativa al continuismo que se propone" y la plantea como "una dicotomía entre hiperliderazgo y candidatura coral".

Santos ha presentado este domingo en el Palacete de Burlada su candidatura '20marzomartxoak20' a las primarias de la formación morada, acompañado de quienes ejercerían las dos portavocías de su Secretaría General, la presidenta del Parlamento en Navarra, Ainhoa Aznárez, y el concejal de Tudela Daniel López.

El diputado navarro ha asegurado que "quiere competir lealmente" para "presentar un proyecto que fortalezca el partido desde lo municipal, territorial y organizativo" que sea "capaz de llegar a la sociedad y abrirnos a ella", con el objetivo de "lograr una hegemonía social que permita llevar adelante tus propuestas".

Santos ha valorado "muy positivamente" la presencia de tres candidaturas a las primarias de Podemos Navarra porque "el debate es bueno y positivo siempre que se mantenga en unas formas y un tono correcto". "Nosotros asumimos que la participación debe ser máxima, que no debe haber traba ni dificultad alguna para presentarse si así lo desea", ha añadido.

A preguntas de los periodistas, Santos ha considerado que tanto su presencia como la de Aznárez en una candidatura alternativa a la de la actual secretaria general, Laura Pérez, "no debe entenderse como una división porque, entonces, la única posibilidad es que haya alguien que decida autocráticamente las cosas". "Hemos visto que se podía acumular fuerzas de una serie de gente que no estaba de acuerdo ni con la línea política ni con lo que se estaba haciendo a nivel de organización" que "era lo suficientemente amplia y solvente como para presentar una alternativa al continuismo que se propone", ha explicado.

Santos ha destacado que, entre la candidatura de Pérez y la suya hay "una dicotomía entre hiperliderazgo y candidatura coral" y ha resaltado que su propuesta aboga por "dividir la toma de decisiones con la gente" y por el "municipalismo". Asimismo, ha abogado por "implantar un modelo organizativo que asegure la máxima participación pero con inteligencia dentro de la organización, porque no se puede hacer participación sin transparencia, es decir, sin el conocimiento previo, cierto y exhaustivo de lo que se quiere decidir".

Asimismo, ha apostado por la "territorialización de Podemos en el ámbito del municipalismo" para "construir desde la base, generando soberanías de proximidad para decidir lo que a la gente le parece más cercano y le toca directamente".

Sobre cómo compatibilizaría su cargo como diputado en el Congreso de ser elegido, Santos ha remarcado que esta es "otra de las razones por las que se hace una Secretaría General coral". "Es obvio que esto requiere una atención máxima para la gente de Navarra", ha continuado el candidato". "No voy a decir que tengo capacidades sobrehumanas" sino "que tengo un equipo solvente de total confianza con el cual podemos delegar responsabilidades y tirar para adelante con todo el trabajo que tenemos que hacer", ha concluido.

"LA BRECHA TERRITORIAL ES UNA REALIDAD EN NAVARRA"

Por su parte el concejal de Tudela, Daniel López, propuesto como portavoz de la Ribera, ha señalado que la candidatura '20marzomartxoak20' "surge de la reflexión sobre cómo está Podemos en Navarra y, sobre todo, en los municipios".

"Una de las cosas más representativas de Podemos en Navarra es que hemos cambiado el color de muchos municipios y, sin embargo, la organización tiene que seguir avanzando en ese paso", ha remarcado el concejal que ha abogado por conseguir "desde el propio municipalismo un cambio mucho mayor en Navarra".

Al respecto, López ha asegurado que "la brecha territorial es una realidad, no sólo con la Ribera" y "es algo con lo que tenemos que trabajar: las presiones fiscales no son las mismas, los índices de paro no son los mismos...". "Vivimos en un territorio muy rico, con una realidad muy diversa y tampoco somos una provincia tan grande como para no atender como se debe a todos los territorios", ha señalado.

En esta línea Ainhoa Aznárez ha destacado que una de las claves de su candidatura es la "soberanía de proximidad, que cada persona individualmente, en su territorio, defienda lo que le compete, lo que le afecta.

Aznárez ha asegurado que este proyecto busca "no solo irrumpir en municipios y parlamentos sino para ganarlos". "Tenemos un horizonte 2019 para ganar Navarra, liderar el cambio y así ganar país en 2020", ha aseverado.