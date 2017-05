Urizar dice que EA "no se está derritiendo" en EH Bildu, y ve "cierta lógica" pero también "miedo" en los críticos

Etiquetas

Afirma que el partido debe salir "más fuerte" del Congreso de junio y que prefiere "un escenario donde se avance" a "estar bloqueado por el miedo"

El secretario general de Eusko Alkartasuna y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, ha asegurado este martes que su formación "no se está derritiendo" dentro de la coalición soberanista y que ve "cierta lógica y normalidad", pero también "miedo" en la corriente crítica con la actual dirección de EA, que presentará una lista alternativa en el Congreso del partido del próximo mes de junio y que ha denunciado "falta de democracia interna".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Urizar, que "siempre" ha tenido en mente volver a optar a la Secretaría General de EA, ha afirmado que se ha enterado "a través de los medios de comunicación" de la existencia de una corriente alternativa dentro del partido y ha dicho que desconocía que hubiera "una historia así".

En este sentido, ha explicado que EA funciona dentro de "unos estatutos y unas normas", que son las que determinan qué funciones tiene cada órganos interno del partido, y, en este sentido, ha destacado que puede "decir claramente, y además con orgullo, que todos los pasos dados por EA han sido con el amparo de los órganos".

De esta manera, ha asegurado que todas las decisiones del partido sobre el proceso de refundación de EH Bildu "han pasado por la Asamblea Nacional" y que, por lo tanto, "no es algo que no se haya debatido".

En este texto, ha afirmado que dentro de EA se han dado varios procesos de debate y que han tratado de que los debates tanto del partido como de EH Bildu fueran "compatibles". En esta línea, tras la conclusión del proceso de debate interno en EA, "se ha dado la oportunidad para debatir dentro de EH Bildu", por lo que, según ha dicho, "los militantes de EA han tenido doble opción para dar su opinión".

"Sinceramente, creo que hay cierta lógica y normalidad, pero también miedo (en la corriente crítica), porque EH Bildu ha funcionado de una manera, y algunos creemos que hay que superar eso y que, para ello, debemos actuar con generosidad. Ser generoso requiere poner encima de la mesa ese punto de soberanía que tiene cada uno, para que las nuevas personas que puedan venir también tengan capacidad de decisión", ha explicado.

"MÁS FUERTE"

Pello Urizar ha señalado que "el papel" que toca ahora es asegurar que EA salga "más fuerte" del Congreso que celebrará el próximo mes de julio, porque, en su opinión, "esa fortaleza dará la firmeza que requiere a EH Bildu" para el proceso de "transición, cambio o adecuación" que la coalición soberanista está llevando a cabo.

En este sentido, ha asegurado que, "a pesar de las incertidumbres y de que el futuro no esté escrito", tiene claro que prefiere estar "en un escenario donde se avance y no estar bloqueado por el miedo", un miedo que, en su opinión, "puede ser a que la voz de EA se ahogue del todo o al peso que puedan tener los militantes de EA" en el nuevo EH Bildu.

"Pero en esta nueva estructuración se han establecido unas garantías para que eso no suceda, y una de las responsabilidades de los partidos deberá ser que se mantenga la pluralidad y que se constate que EH Bildu sigue siendo ese ámbito de los mínimos puntos en común y, a partir de ahí, que los partidos pueda tener derecho a reivindicar sus singularidades. Creo que el papel de los partidos y la pluralidad que plantean está garantizada", ha subrayado.

Por lo tanto, el secretario general de EA ha asegurado que la formación "no se está derritiendo" dentro de EH Bildu y que, tras "el papel que ha tenido en 30 años de historia", ahora "debe saber que la sociedad pide utilizar otras maneras de proceder".

"La política ha cambiado, porque la sociedad también están cambiando, y no ver eso no es bueno. A EA le toca, como mínimo, tener otros 30 años de un papel activo, pero va a ser diferente, no va a ser el mismo del pasado. Nosotros planteamos que debemos saber cuál tiene que ser ese papel, y eso no sólo le toca a EA, sino a todos los agentes políticos que hay en EH Bildu. Uno de los objetivos de ese papel debe ser fortalecer y reforzar EH Bildu porque lo que le toca a EH Bildu es personalizar el cambio que pide Euskal Herria", ha destacado.